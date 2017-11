MARIA DE FILIPPI A TALE QUALE SHOW 2017 / I giudizi su Filippo Bisciglia, Marco Carta e Federico Angelucci

Maria De Filippi è stata ospite di Tale e Quale Show 2017 dove ha giudicato positivamente i suoi pupilli Filippo Bisciglia, Marco Carta e Federico Angelucci.

18 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Maria De Filippi

Maria De Filippi è stata ospite della puntata del mini-torneo di Tale e Quale Show 2017, assumendo le vesti del quarto giudice. Un ruolo non facile, se pensiamo che Queen Mary si è trovata davanti a molti dei suoi pupilli, lanciati proprio dalle trasmissioni Temptation Island o Amici. È questo il caso di Marco Carta e Federico Angelucci, vincitori del talent show di Canale 5, e di Filippo Bisciglia, conduttore del docu-reality estivo della rete ammiraglia Mediaset. Attenzione particolare è stata rivolta anche a Bianca Atzei, che ha imitato un'altra cantante vicina alla De Filippi ovvero Emma Marrone. Ma chi pensa che Maria avrebbe evidenziato delle preferenze nei confronti dei suoi pupilli, si sbaglia di grosso. Anche la sua classifica, infatti, ha sancito il primo posto di Lorenza Mario seguita da Silvia Mezzanotte. Ma quali sono stati i giudizi della regina di Canale 5 sui concorrenti a lei molto vicini? Scopriamoli di seguito.

Maria De Filippi giudica i suoi pupilli a Tale e Quale Show 2017

Maria De Filippi si è espressa in modo chiaro, e per lo più positivo, nei confronti dei concorrenti a lei molto vicini e che ieri sera si sono esibiti a Tale e Quale Show. Sull'ex vincitore di Amici Marco Carta ha apprezzato l'imitazione realistica: "Il più bel complimento che gli possa fare è che stasera non l’ho riconosciuto tranne quando in un punto della canzone si è girato e gli veniva da ridere, bravo". Filippo Angelucci è invece apprezzato soprattutto per il suo impegno: "So che si impegna tanto, ho visto grandi performance. Max Pezzali è un artista tenero e timido, in alcuni momenti la voce era quasi uguale, quindi bravo". Bene anche Federico Angelucci, apprezzato soprattutto per il modo in cui è riuscito a portare in scena le ambiguità di Prince: "Il pezzo richiedeva grande presenza scenica e grande attitudine, le ha avute entrambe, bravo nel giocare sull'ambiguità di Prince". Di Bianca Atzei ha invece apprezzato il controllo della voce e lo sdegno, che Emma Marrone riesce ad esprimere.

© Riproduzione Riservata.