MAXIMUM CONVINCTION/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 18 novembre 2017)

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Il film Maximum convinction va in onda su Rete 4 oggi, sabato 18 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2012 che vede nella parte del protagonista Steven Seagal mentre la direzione è stata affidata alla regia di Keoni Waxmand ed è stata prodotta dallo stesso Seagal. Il resto del cast è composto da Steve Austin e Michael Pare. Maximum Conviction è stato distribuito nei cinema americani a partire da gennaio 2013. In Italia il film è uscito direttamente in versione DVD dal mese di marzo dello stesso anno. Keoni Waxman è un regista statunitense che negli utlimi anni ha diretto diverse pellicole di discreto successo come Absolution - Le regole della vendetta, A Good Man e Killing Salazar. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MAXIMUM CONVICTION, LA TRAMA DEL FILM

Tom Steele e Manning sono due ex agenti del FBI. Entrambi, per motivazioni differenti, hanno abbandonato la vita militare cambiando radicalmente la loro esistenza. Improvvisamente il passato tornerà a far loro visita. Tom e Manning vengono infatti contattati dal loro ex capo. Quest'ultimo intende ingaggiarli per affidare loro una missione molto delicata ed importante che ha per oggetto il trasferimento di una mole importante di detenuti da un carcere all'altro. La struttura detentiva dalla quale le detenute devono essere spostate non rispetta le basilari normative in tema carcerario. Tom e Manning, dunque, avranno il compito di sorvegliare e controllare che nel corso del trasferimento non avvengano evasioni o sommosse. Dopo un primo momento di titubanza, e valutando la missione come non troppo complessa, i due ex agenti decidono di accettare l'incarico. Prima del grande giorno, il loro ex capo li informa della presenza tra le detenute di due personaggi molto particolari e pericolosi da tenere costantemente sotto osservazione. Il giorno del trasferimento delle detenute è arrivato ma improvvisamente la struttura detentiva viene assaltata da un gruppo di mercenari il cui obiettivo è proprio quello di rapire le due prigioniere speciali.

