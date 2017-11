MICHELE BRAVI/ La nuova sfida come tutor di Amici 17

Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013, è pronto a rimettersi in gioco. La rinascita del talento musicale ora alle prese con la nuova sfida come tutor di Amici

18 novembre 2017 Fabio Belli

Michele Bravi

Ci sarà anche Michele Bravi nella squadra d'eccezione dei tutor dell'edizione 2018 di Amici, il popolare talent show ideato, prodotto e condotto da Maria De Filippi. Uno dei cavalli di battaglia di una delle regine della televisione nazionale, che si arricchisce di un talento come Bravi che da un talent ha mosso i primi passi verso il successo. Non si trattava però di Amici, bensì di X Factor, vinto nel 2013 con la canzone 'La vita e la felicità'. L'approdo di Michele Bravi ad Amici è stato ufficializzato dal seguente video (clicca qui). Video in cui viene fatta una presentazione ufficiale di Michele: 'Hanno scritto per lui Giorgia, Luca Carboni, James Blunt e Tiziano Ferro. Debutto al primo posto della classifica italiana con il suo nuovo album. Protagonista a Sanremo 2017 con 'Il Diario degli Errori': tutor di Amici, Michele Bravi'. Come nel video degli altri tutor appena annunciati, come Annalisa Scarrone e Giovanni Caccamo, viene pubblicata una frase di Michele Bravi che spiega cosa sia per lui coltivare il talento, tematica fondamentale per ricoprire il ruolo di tutor ad Amici: 'Coltivare il talento significa saper rendere uniche le proprie imperfezioni e difenderle.'.

IL SUCCESSO DI "ANIME DI CARTA"

Dunque, un nome giovane ma che ha saputo sicuramente farsi valere nel panorama recente della musica italiana. La partenza di Michele Bravi è stata in realtà meno sfavillante del previsto, la vittoria ad X Factor non è stata seguita da un successo discografico immediato: in molti tra gli esperti del settore hanno segnalato Michele Bravi come uno dei talenti potenzialmente più dotati fra quelli usciti dall'arena di X Factor, ma il primo album 'A passi piccoli', che ha raggiunto al massimo l'ottavo posto della classifica di vendite in Italia, non ha ottenuto i riscontri che forse si potevano prevedere. La vera esplosione artistica di Michele Bravi è arrivata di fatto nel 2017, quando si è presentato in gara tra i big di Sanremo con una canzone, 'Il diario degli errori', che è sembrata finalmente cucita sulla sua pelle di artista. Ha mancato il podio di un soffio, classificandosi quarto al Festival della Canzone Italiana, ma 'Il diario degli errori' è stato il preludio al secondo album di inediti di Michele Bravi, 'Anime di Carta', che ha raggiunto l'agognato primo posto nella classifica di vendite della discografia italiana.

LA RICERCA DELL'ANIMA GEMELLA

Personaggio forse troppo schivo e timido ai tempi della sua vittoria ad X Factor, Michele Bravi si è giovato dell'arrivo di importanti autori di musica italiana a suo sostegno, che gli hanno permesso di realizzare un album come 'Anime di Carta' sicuramente capace di dimostrare la sua maturità artistica. Nel corso di questo periodo di 'rinascita', Michele Bravi ha anche fatto coming out rivelando la propria omosessualità: in una recente intervista ha affermato di stare cercando l'anima gemella con serenità e convinzione e di aver trovato grande energie dal potersi esprimere al cento per cento come se stesso. E anche da chi non ha creduto in lui, ricordando quando dopo la vittoria a X Factor un importante personaggio della musica (di cui però non ha rivelato il nome) gli disse di essere finito praticamente subito dopo aver iniziato. L'avventura come tutor di Amici rappresenta invece l'ennesimo nuovo inizio per Michele Bravi.

