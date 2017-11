Maria Monsè VS Antonella Mosetti/ Lite per un parcheggio: botta e risposta durissimo

Maria Monsè contro Antonella Mosetti: tra le due ex ragazze di Non è la Rai è scoppiata la guerra per un parcheggio, durissimo botta e risposta tra le due.

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Maria Monsè e Antonella Mosetti

Maria Monsè e Antonella Mosetti non sono mai state amiche. Da quando, però, le due sono diventate vicine di casa la situazione è precipitata. Tra le due ex ragazze di Non è la Rai, infatti, è scoppiata la guerra a causa di un parcheggio. Dall’estate scorsa, Antonella Mosetti, insieme alla figlia Asia Nuccetelli, si è trasferita nello stesso quartiere in cui vive Maria Monsè. Quest’ultima, in base al suo contratto, ha diritto anche ad un posto auto. Da quando, però, la Mosetti si è trasferita, il suo posto è sempre occupato dall’auto dell’ex gieffina. Maria Monsè ha spiegato l’accaduto al settimanale Nuovo. “Il mio parcheggio è sempre occupato dalla loro auto. Se ne sono appropriate senza autorizzazione” – ha dichiarato la Monsè che poi aggiunge – “Antonella ha approfittato della mia gentilezza, confondendola per debolezza, e ha continuato a mancarmi di rispetto. Ha rsposto che a lei non importava nulla e che non avrebbe spostato l'auto, mi ha accusata di essere una mantenuta e mi ha invitata a scendere dal piedistallo”. La Monsè ha così fatto richiamare la Mosetti da un legale ma anche questa soluzione non ha avuto effetto. Ai microfoni del settimanale Nuovo, poi, Maria Mosè ha lanciato una sfida: “Mi farebbe piacere confrontarmi con loro pubblicamente, magari un pomeriggio in tv da Barbara D'Urso".

LA RISPOSTA DI ANTONELLA MOSETTI

La risposta di Antonella Mosetti alle parole di Maria Monsè non si è fatta attendere. Sempre schietta e senza peli sulla lingua, la mamma di Asia Nuccetelli ha replicato duramente alle accuse pubbliche che le ha rivolto la Monsè. “Mi hanno informata che una certa Monsè fa degli articoli su giornaletti, dove ha amici direttori ovviamente, dove sparla di me e Asia, ma dico io, perchè non provi a farti da sola invece di attaccarti a noi per avere visibilità?! E dai... Ma chi ti conosce...”, ha fatto sapere la Mosetti su Instagram. Per il momento, Maria Monsè non ha ancora replicato alla Mosetti. La questione si sarà chiusa qui o le due “nemiche di parcheggio” si sfideranno in tv in un duello senza esclusioni di colpi?

