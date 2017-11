NCIS Los Angeles 8/ Anticipazioni del 18 novembre 2017: Sam diventerà un assassino? (finale di stagione)

NCIS Los Angeles 8, anticipazioni del 18 novembre. Sam decide di fermare Khalid andando contro il volere della squadra. Il terrorista minaccia di uccidere dei cittadini

NCIS - Los Angeles 8, in prima tv su Rai 2

NCIS LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 11 novembre 2017, Rai 2 trasmetterà l'ultimo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 24°, dal titolo "In cerca di vendetta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sam (LL Cool J) e Callen (Chris O'Donnell) ricevono un contatto da una persona, che richiede di poter incontrare Michelle (Aunjanue Ellis) per rivelarle alcune informazioni importanti. L'ordine tassativo è che sia la moglie di Sam a presentarsi all'incontro, ma mentre l'NCIS controlla tutto da remoto, la donna viene rapita da un gruppo di criminali. La squadra si mette subito all'opera per riuscire a localizzare la donna e per Sam è chiaro che il vero bersaglio sia in realtà lui. Decide quindi di andare a parlare in carcere con Zhrov per capire chi lo abbia convinto ad organizzare la trappola per Michelle, ma non ottiene alcuna informazione. Poco dopo, i rapitori rivelano le proprie condizioni all'NCIS: vogliono il rilascio immediato di Tahir Khaled (Anslem Richardson) prima che l'ossigeno presente nella stanza in cui si trova la donna termini e muoia soffocata. Eric (Barrett Foa) cerca di rintracciare il segnale della videochiamata, ma i criminali riescono a far rimbalzare i dati da una cella all'altra. Visto che la connessione non viene interrotta, Sam continua a parlare con la moglie nel tentativo di individuare l'area in cui si trova. Hetty (Linda Hunt) rivela poi a Sam che Tahir è stato trasferito di recente nello stesso carcere in cui si trova Zhrov, concludendo che i due abbiano organizzato tutto insieme. Dopo aver parlato con Tahir, Sam conclude che può solo accettare le richieste prima che Michelle finisca l'aria a sua disposizione. Scopre inoltre che Zhrov è stato prelevato dalla CIA per un interrogatorio, per poi ricevere l'indirizzo per un incontro con Sabatino. Anche se Callen crede che si tratti di una trappola, Sam decide di accettare di incontrare il federale, scoprendo che ha fatto uscire di prigione Zhrov solo per dimostrargli la propria buona fede. Anche questo nuovo interrogatorio non porta tuttavia da nessuna parte, mentre Michelle inizia a temere di non avere più alcuna possibilità. Sam scopre inoltre da Hetty che è in trattative con il governo per il rilascio di Tahir, nonostante non ci sia alcun interesse nel trattare con i terroristi. Dopo aver escluso dal collegamento i federali, Sam riesce a parlare per l'ultima volta con la moglie, mentre Hetty rivela a Callen di aver ottenuto il rilascio di Tahir, ma solo se continueranno a tenerlo sotto stretto controllo. Durante la sorveglianza del detenuto, l'NCIS perde le tracce ed Hetty decide di fingere di aver ricevuto autorizzazione dall'alto di fermare l'operazione. A distanza di ore dalla fuga del terrorista, Michelle è ancora nella sua prigione e riferisce a Sam di aver ricordato un particolare. L'agente intuisce che i terroristi hanno solo finto di aver lasciato il quartiere, rinchiudendo la donna in un furgone nelle vicinanze della villa. Anche se Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) individuano il posto giusto non trovano nulla di sospetto. Eric tuttavia nota che il filmato della videosorveglianza è stato modificato e che Michelle si trova quindi nell'edificio. Tuttavia sarà troppo tardi.

ANTICIPAZIONI DEL 18 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 24 "IN CERCA DI VENDETTA"

In seguito al cliffhanger precedente, Sam deciderà di staccarsi dall'NCIS per portare avanti le sue personali indagini e dare la caccia a Tahir. Il suo intento è infatti di impedire che il criminale faccia del male alla sua famiglia e vuole giocare sul fatto che non sa della morte di Michelle. Tahir ignora che Sam sia riuscito a trovare il corpo privo di vita della moglie e per questo cercherà di nuovo di mettersi in contatto con lui per provocarlo. Grazie all'aiuto di Nell, il protagonista riuscirà a fissare un incontro con il terrorista, mentre cerca di mettere in atto la sua vendetta. Ovviamente Callen cercherà di fermarlo e farlo ragionare, ma sarà del tutto inutile. Nello scontro corpo a corpo, Tahir cercherà inoltre di innescare la bomba, promettendo di fare una strage grazie all'aiuto dei suoi uomini. Con il supporto di Callen, Sam riuscirà tuttavia a saltare dal furgone poco prima che l'ordigno esploda.

