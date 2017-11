NCIS - New Orleans 3/ Anticipazioni del 18 novembre 2017: Sonja uscirà di prigione?

NCIS - New Orleans 3, anticipazioni del 18 novembre 2017, in prima Tv su Rai 2. Pride cerca di distrarsi con un nuovo caso, mentre Hamilton ostacola la libertà di Sonja.

NCIS - New Orleans 3, in prima tv su Rai 2

NCIS - NEW ORLEANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 18 novembre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - New Orleans 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 22°, dal titolo "Al tappeto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una serie di rapine avvenute in città mette in guardia l'NCIS sulla possibilità che una particolare banda di criminali stia agendo sul territorio. Pride (Scott Bakula) tuttavia è ancora pensieroso per l'ultimo confronto con Hamilton (Steven Weber), che invece sta ripulendo il suo ufficio da ogni tipo di cimice. Dopo aver visto Sonja (Shalita Grant) baciare un altro uomo, LaSalle (Lucas Black) fa una piccola scenata di gelosia alla collega, salvo negare tutto in sua presenza. La squadra collega poi diversi furti avvenuti nel tempo che sembrano condurre ad un unico nome: Nadine Delacroix. Una volta sul posto, i due agenti scoprono tuttavia che la donna è stata già uccisa. Grazie all'autopsia, la squadra scopre che l'arma da fuoco usata per uccidere la Delacroix fa parte della stessa partita della rapina. Pride e Sonja cercano quindi di fare un sopralluogo a casa di un collegamento con la vittima, scoprendo tuttavia che la seconda sospettata è già stata uccisa. Secondo la squadra i criminali potrebbero far parte di una banda rivale a quella della rapina, ma il particolare sulla Bancroft continua a mettere in allarme Pride. Patton (Daryl Mitchell) informa poco dopo gli agenti che Hamilton ha avuto un incontro con Justus Bancroft (J. Downing), che gli ha richiesto di frenare le indagini dell'NCIS perché possa recuperare le armi. Capiscono così che l'imprenditore è coinvolto nella rapina e Pride decide di arrestare l'imprenditore, correndo il rischio di perdere le prove contro il Sindaco. Facendo diversi collegamenti fra i vari indizi a disposizione, King realizza che l'imprenditore sta in realtà proteggendo la figlia Nadine (Sara Lindsey). Una volta catturata, la donna rivela di aver cercato di rubare le armi per fornirle ad una tribù africana, perché possa proteggersi dagli uomini del dittatore locale. Pride decide così di liberare Nadine solo per individuare il carico di armi, con l'intento di arrestarla subito dopo. Durante la sparatoria, Sonja decide però di lasciarla andare e di permetterle di fuggire, andando contro la legge e infrangendo la fiducia di Pride. L'agente è infatti convinta della buona fede di Nadine, ma questo finirà per metterla nei guai e di metterla a rischio anche per quanto riguarda il suo lavoro. In seguito ad una segnalazione di Hamilton, Sonja viene interrogata dal giudice, che le richiede di rivelare il luogo in cui è diretta Nadine. Anche se Pride comprende il coinvolgimento del Sindaco, l'agente viene comunque arrestata per aver infranto la legge.

ANTICIPAZIONI DEL 18 NOVEMBRE, EPISODIO 22 "AL TAPPETO"

Pride è convinto di aver trovato un nuovo collegamento fra Hamilton e l'attività illegale di Clearwater, riguardo ad un caso di omicidio in cui la vittima era un cappellano della Marina. In questo nuovo episodio, Sonja si troverà invece ancora in prigione. Visto che ha infranto la legge ed ha mentito ai federali perché pensava che ci fosse una talpa, non potrà uscire così facilmente. Pride cercherà di farla uscire grazie ai suoi contatti, ma Hamilton lavora contro la squadra e riesce ad impedirlo. Il Sindaco infatti nutre ancora del rancore verso il leader dell'NCIS a causa del mandato che ha ottenuto in precedenza contro di lui e sta quindi chiedendo di favori perché Percy rimanga in cella. Dato che il nuovo caso potrebbe dargli le prove che gli servono, King decide di seguire le indagini su Clearwater e la possibile corruzione di Hamilton. Il testimone che poteva aiutarlo tra l'altro è stato ucciso mentre si trovava in zona, durante un incontro di boxe di beneficenza in cui era presente anche il Sindaco.

