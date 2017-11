NELLA RETE DEL SERIAL KILLER/ Su Rai Movie il film con Diane Lane (oggi, 18 novembre 2017)

Nella rete del serial killer, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 18 novembre 2017. Nel cast: Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks e Joseph Cross. La trama del film nel dettaglio.

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film thriller in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST DIANE LANE

Il film Nella rete del serial killer va in onda su Rai Movie oggi, sabato 18 novembre 2017, alle ore 23.05. Un thriller che è stato prodotto nel 2008 dalla Cohen, dalla Pearl Production e dalla Lakeshore Entertainment, negli Stati Uniti ed è stato diretto da Gregory Hoblit. La colonna sonora è stata composta dal noto compositore Christopher Young, già apprezzato in film horror come Nightmare, The Grudge e Drag Me to Hell. Con Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks, Joseph Cross, May Beth Hurt, Peter Lewis, Tim De Zarn, Tyrone Giordano, Perla Haney-Jardine. Nel cast troviamo attori molto famosi. La protagonista femminile è interpretata dal premio oscar Diane Lane, precedentemente vista in film di successo quali Ritorno a Tamakwa, Sotto il sole della Toscana e protagonista poi in Come un uragano. Nei panni del protagonista maschile troviamo Billy Burke, recentemente apparso sui grandi schermi nella saga di Twilight e in Lights Out. Ad affiancarli ci sono inoltre Colin Hanks, figlio di Tom Hanks, noto sia per i suoi ruoli al cinema che televisivi, Orange Country, Roswell, Dexter e molto altro. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NELLA RETE DEL SERIAL KILLER, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato nel dipartimento di polizia di Portland, sezione crimini informatici, e ruota attorno all'indagine degli agenti Jennifer Marsh (Diane Lane) e Griffin Dowd (Clint Hanks) sui terribili crimini compiuti da un efferato serial killer. Quest'ultimo agisce indisturbato su un sito internet, killwithme.com, torturando e uccidendo vittime prescelte, prima un gatto e poi esseri umani, con una freddezza incredibile. Le sue violenze sono destinate ad aumentare, in base al numero di persone che si connetteranno al sito, guardando in streaming i suoi delitti. Per fermare il killer verrà formata una squadra, composta dai due agenti, aiutati anche dal detective Eric Box (Billy Burke), che farà di tutto per risolvere l'indagine e scoprire l'identità dell'assassino, rischiando la vita e lottando contro il tempo, prima che un'altra vittima sia uccisa in diretta.

