Oroscopo / Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 18 novembre 2017

Paolo Fox, oroscopo di oggi 18 novembre 2017 ai microfoni di LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. Previsioni, segni in difficoltà, chi sale e chi scende in questo inizio di weekend.

18 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 18 NOVEMBRE 2017

Passiamo all'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox segno per segno, partiamo dall'Ariete e dal Toro. L'Ariete in questi giorni si trova in una condizione di disagio che può riguardare il denaro e se ci sono delle spese da affrontare nei prossimi giorni. In questa fase di ripristino della propria esistenza riguarda anche tutti i nati sotto il segno che in amore hanno vissuto forti perplessità. Gli incontri del periodo sono interessanti, ma qualcuno prova ancora un sentimento per chi è andato via nel passato. Non ci sono rimpianti, ma ricordi che non si cancellano. Quando un ricordo è vivo è difficile andare avanti e sostituirlo. Il Toro si trova di fronte a un bivio, segnato in maniera netta da Urano che transiterà verso maggio 2018. Molti sanno che entro pochi mesi devono fare delle scelte e forse anche farsi aiutare. Si è molto possessivi e le cose gestite non vengono cedute, ma qualcosa va delegato tutto da solo non si può fare.

CHI SALE E CHI SCENDE

Ora è il momento di andare a vedere chi sale e chi scende per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica dal titolo Latte e Stelle. L'Ariete se vive una coppia forte deve superare perplessità che ci sono state di recente, perché uno di questi è stato male ed è stato costretto a una pausa. In amore novembre non è stato un grande mese per il Toro, ma chi ha superato la prova è più forte e lo sarà ancora di più a dicembre. Chi può cambiare dal punto di vista professionale per il Cancro è preso da questa cosa e potrebbe prendere una decisione da qui a pochi mesi. Dicembre per il Leone sarà importante dopo un novembre non facile per i sentimenti. Manca qualcuno se c'è stata una separazione, nelle coppie di lunga data non c'è chiarezza. Meglio risolvere tutto a dicembre e chi deve dimenticare sarà disponibile a farlo.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dai segni in difficoltà nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Non è da facile superare un bivio per il Toro che è segnato già da oggi dal passaggio in Urano che arriverà a maggio. Molti infatti sanno che c'è ancora poco tempo per poter fare delle scelte e che poi non ci si potrà più tirare indietro per tanti motivi. C'è la necessità a volte di cedere il passo e lasciare fare qualcosa a una persona di fiducia che fungerà da delega. Il Leone deve risolvere immediatamente tutto, serve infatti la disponibilità di fare le cose a dicembre rimandando un periodo che ha creato un po' troppa pressione. L'Ariete deve superare delle perplessità decisamente importanti in amore dove ha incontrato delle situazioni molto complicate. Guardando in maniera positiva diverse situazioni si riuscirà ad affrontare le cose anche con una maggiore positività.

