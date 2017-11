POIROT: MACRABO QUIZ/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 18 novembre 2017)

Poirot: Macabro quiz, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 18 novembre 2017. Nel cast: David Suchet e Harriet Walter, alla regia James Kent. La trama del film nel dettaglio.

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

DAVID SUCHET NEL CAST

Il film Poirot: Macabro quiz va in onda su Rete 4 oggi, sabato 18 novemrbe 2017, alle ore 16.45. Una pellicola di genere giallo che è stata realizzata nel 2008, diretta da James Kent e interpretata da David Suchet e Harriet Walter. David Suchet che veste i panni del protagonista Poirot, è un famoso attore britannico che nel corso della sua carriera ha interpretato decine di ruoli in altrettanti film di successo. Tra questi citiamo Pinocchio, Arthur e il popolo dei Minimei, Effie Gray - Storia di uno scandalo, Un prete da uccidere e Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie. Harriet Walter è invece un'attrice televisiva e teatrale britannica. Nel 2017 è entrata a far parte del cast de L'altra metà della storia, film diretto da Ritesh Baitra. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT: MACABRO QUIZ, LA TRAMA DEL FILM

Il piccolo regno di Ramat è in pieno subbuglio. Con una vera e propria guerra civile in atto, la regina Shaista è costretta a fuggire dal suo regno per rifugiarsi in Gran Bretagna. La donna trova accoglienza presso un istituto di formazione universitaria, il Meadowbak, dove potrà concludere i suoi studi lontana dai dissidi interni al suo regno. A Ramant, nel frattempo, l'incolumità della sua famiglia è seriamente minacciata da un gruppo anti-monarchico che ha fomentato il conflitto civile. Ad aggravare la già complessa situazione di Shaista c'è poi la tragica morte del suo promesso sposo, che ha perso la vita in un misterioso incidente. Prima di morire, però, l'uomo è riuscito a trarre in salvo il suo bagaglio, contenente qualcosa di prezioso. Tutto sembra andare per il meglio quando la serenità dell'istituto viene infranta dalla morte improvvisa e violenta di una professoressa. La donna viene freddata con un pugnale al cuore. Ad indagare sull'accaduto è l'agente Kelsey, che non sembra all'altezza del caso. Nel frattempo anche il governo britannico pressa gli inquirenti affinché riescano a trovare il colpevole dell'omicidio. Poche ore dopo il terribile accaduto un altro avvenimento scuote la serenità del Meadowbank. La giovane Shaista sparisce nel nulla, assieme ad una gran quantità di pietre preziose proveniente dal suo regno. Una delle studentesse dell'istituto, Julia, decide che è arrivato il momento di chiamare in causa il detective Poirot. Quest'ultimo intuisce fin da subito che la povera Shaista è stata venduta da un traditore interno all'istituto. Tutti i possibili colpevoli celano qualche segreto, mentre il governo britannico invia alcuni agenti segreti ad indagare al Meadowbank.

