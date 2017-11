Prodigi/ Anticipazioni, Anastacia tra gli ospiti di Flavio Insinna e Anna Valle (18 novembre)

Prodigi, anticipazioni: tutti gli ospiti i tre nomi della giuria e le dichiarazioni dello spettacolo in onda questa sera a partire dalle 21.15 circa sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

18 novembre 2017 Valentina Gambino

Prodigi, anticipazioni

Prodigi ha il compito di fare spettacolo in maniera costruttiva e raccogliere fondi per l'Unicef. Questo è l'intento della prima serata che andrà in onda oggi, sabato 18 novembre sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Uno spettacolo condotto da Flavio Insinna che, dopo le numerose polemiche montate ad arte dagli amici di Striscia la Notizia, torna in punta di piedi per scontrarsi con Tu si que vales, in onda su Canale 5. Al fianco del conduttore ci sarà anche l'ex Miss Italia Anna Valle per un obiettivo comune: raccogliere fondi per dare un futuro migliore ai bambini di tutto il mondo, soprattutto quelli che vivono in luoghi di forte crisi. Nove saranno i talenti che si alterneranno sul palcoscenico di Rai1, dalla danza classica al canto lirico, i ragazzi dai 7 ai 16 anni, regaleranno al pubblico una lunga serie di emozioni. Tre saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che dovranno eleggere i tre finalisti di ogni categoria ecco perché, troveremo il maestro Beppe Vessicchio, l’étoile Carla Fracci per la danza classica e Gigi D’Alessio per il canto. Sul palcoscenico, anche fortissimi spaccati di vita reale: "una bambina siriana cieca della Siria che canta una canzone struggente ‘I nostri cuori battono ancora’ per dire che loro sono ancora lì e desiderano vivere in modo diverso da come hanno vissuto in questi ultimi anni", ha raccontato il presidente Unicef, Giacomo Guerrera.

Prodigi, le dichiarazioni di Insinna in attesa di stasera

Tra gli ospiti che vedremo in onda su Rai1 nel corso di Prodigi, troveremo la cantante statunitense Anastacia, i ballerini e testimonial Unicef Samuel Peron e Samanta Togni e l'esibizione del vincitore dello scorso anno, Giuseppe Gibboni. Francesco Totti, Goodwill Ambassador dell'Unicef Italia, manderà un video messaggio invitando i telespettatori a donare e ringraziando tutti coloro che sostengono Unicef. "Questo non è un programma, è una scelta di campo. In questo mondo dove c’è la terza guerra mondiale a pezzetti, come ha detto il Papa, dire che noi siamo fortunati perché viviamo da questa parte del pianeta, diventa egoismo quando non fai nulla. E io sono sicuro che ci sarà la solidarietà delle persone di buona volontà, del popolo di Rai1. Ci si deve schierare. E bisogna farlo adesso", ha confessato il conduttore durante la conferenza stampa di presentazione riportata da AdnKronos. Grande gioia anche per Angelo Teodoli, da pochissimo al timone di Rai1: "La musica è un vero ambasciatore di crescita - ha sottolineato il neodirettore della rete ammiraglia - Vedrete poi nelle prossime settimane iniziative dello stesso segno".

© Riproduzione Riservata.