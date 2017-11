SHREK 2/ Su Italia 1 il film d'animazione prodotto dalla DreamWorks Pictures (oggi, 18 novembre 2017)

Shrek 2, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 novembre 2017. Nel cast: Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon alla regia. Il dettaglio della trama.

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA ANDREW ADAMSON

Il film d'animazione Shrek 2 va in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 novembre 2017 alle ore 21.10. Il sequel di Shrek è stato diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon nel 2004. Sulla scia del grande successo ottenuto dal primo capitolo della saga animata, anche Shrek 2 è riuscito ad entusiasmare ed incantare il pubblico di tutto il mondo. Nel 2005 è stato proiettato al Festival di Cannes come pellicola in concorso. Nella versione originale in inglese grandi attori del cinema americano hanno prestato la voce ai protagonisti del film, come Mike Myers, Eddie Murphy e Antonio Banderas. Mike Myers è noto al grande pubblico internazionale per aver ideato ed interpretato il personaggio di Austin Powers. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film d'animazione.

SHREK 2, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il bello e affascinante Principe Azzurro, dopo aver compiuto un lungo ed estenuante viaggio, riesce finalmente a raggiungere il castello dove è tenuta prigioniera la principessa Fiona. Quest'ultima, a causa di un incantesimo, ogni notte si trasforma in un orco. Arrivato a destinazione, però, il Principe scopre che Fiona si trova in viaggio di nozze con Shrek. Nel frattempo i novelli sposi sono rientrati dal loro viaggio e Fiona è riuscita a convincere Shrek a far visita ai genitori di lei nel Mondo di molto molto lontano. Alla vista di Fiona (che ormai ha assunto le sembianze di un orco) e del suo nuovo marito Shrek, i suoi genitori ed il resto degli abitanti del regno rimangono esterrefatti. Tra Shrek e re Harold, padre di Fiona, non scorre buon sangue. Quando tra i due nasce un vero e proprio battibecco, Fiona si infuria correndo a rinchiudersi nella sua stanza, dove scoppia in un pianto liberatorio. Nel frattempo la fata madrina, madre di Principe Azzurro, cerca di convincere re Harold a sbarazzarsi di Shrek, in modo tale da combinare l'unione tra Fiona ed il Principe. L'indomani il sovrano decide così di assoldare uno dei cattivi delle fiabe, ovvero il gatto con gli stivali. Quest'ultimo dovrà eliminare Shrek ma in realtà i due diventeranno buoni amici. Assieme a Ciuchino, i due si recheranno presso la dimora della Fata Madrina. Shrek ha infatti intenzione di utilizzare una pozione magica che possa avverare i desideri di Fiona, rendendola finalmente felice. Leggendo un diario della sua amata, Shrek ha infatti scoperto che sua moglie in giovane età desiderava sposare un principe.

