Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 18 novembre: Valerio Scanu, Marco Carta e Alan Sorrenti

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Eleonora Daniele - Sabato Italiano

Nuovo appuntamento con il Sabato Italiano di Raiuno in questo sabato di novembre. Oggi, 18 novembre, alle 15, Eleonora Daniele condurrà una nuova puntata dello show del sabato pomeriggio che è diventato un diretto concorrente di Verissimo. Come ogni sabato, nel salotto dello studio di Raiuno, tanti ospiti si racconteranno e percorreranno i momenti più importanti della loro vita privata e professionale. Come accade in ogni puntata, poi, ci sarà un personaggio famoso che, davanti allo specchio, parlerà a se stesso. Il Sabato Italiano è ormai diventato un appuntamento fisso per il pubblico di Raiuno che vuole trascorrere un pomeriggio all’insegna non solo delle emozioni ma anche del divertimento e della musica. In ogni puntata c’è sempre una speciale gara di ballo che coinvolge non solo i ballerini professionisti di Ballando con le stelle ma anche gli stessi ospiti di Eleonora Daniele. Un programma nuovo ma che ha già riscosso un grande successo al punto che la conferma per una seconda stagione appare già scontata, ma chi saranno gli ospiti della puntata odierna? Andiamo a scoprirli.

TUTTI GLI OSPITI

Nel coloratissimo studio di Via Teulada che ospite le puntate del Sabato Italiano, spazio ai personaggi più amati di ieri e di oggi che, attraverso filmati e immagini, anche inediti, mostrano al pubblico anche un lato nascosto del loro essere. Ospite d’eccezione di questa puntata è Valerio Scanu che ripercorrerà i momenti più significativi della sua vita e della sua carriera. Innamorato della musica sin da quando era bambino, Valerio Scanu ha trovato il successo partecipando ad Amici di Maria De Filippi nell’anno del trionfo di Alessandra Amoroso. Il cantante sardo non vinse ma riuscì a trovare comunque la sua strada. Dopo Amici, infatti, è arrivata la consacrazione con la vittoria al Festival di Sanremo. Valerio, poi, ha anche partecipato all’Isola dei Famosi e a Tale e Quale Show mostrando tutto il suo talento. Spazio poi a Marco Carta che, in comune con il collega, ha la partecipazione ad Amici. Il vincitore di Tale e Quale Show 2017, attualmente in gara con il torneo, parlerà con Eleonora Daniele delle emozioni che provando partecipando al programma di Carlo Conti. Spazio ancora alla musica con Alan Sorrenti e i ballerini di Ballando con le stelle, Samanta Togni e Samuel Peron. Infine, la signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, sfiderà la Raffaella Carrà di Manuela Aureli in una speciale sfida di ballo.

