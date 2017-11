Simona Mazzeo, Meezy/ Chi è la cantante candidata al banco di Amici 17?

Simona Mazzeo, in arte Meezy, è una delle 15 candidate al banco di Amici 17, otterrà un altro sì alla presenza della commissione e del pubblico?

18 novembre 2017 Hedda Hopper

Meezy, Amici 17

Un vero e proprio talento e un'ugola d'oro che difficilmente abbiamo potuto non notare. La bella e dolce Simona Mazzeo in arte Meezy si è presentata sul palco di Amici 17 con la sua chitarra e un passato che già la rende un volto e una voce noti nel mondo della musica italiana. Proprio la ventenne foggiana è già riuscita a vincere un concorso per artisti emergenti creato da Radio Capital premiando così la sua carriera iniziata sin da bambina quando si è avvicinata alla chitarra e ha iniziato a comporre i suoi brani inediti. Ma le soddisfazioni per lei non sono finite qui visto che, dopo la vittoria del contest, è riuscita a salire sul palco aprendo il concerto di Nile Rodgers & Chic all'evento organizzato da Radio Capital in occasione dei suoi 40 anni.

LA FOGGIANA DALL'UGOLA D'ORO

Ha scelto il suo nome d'arte senza un vero motivo e sul palco di Amici 17 si presenta un po' agitata dopo una serie di esiti negativi. Ad accoglierla c'è stato Marcello Sacchetta che l'ha messa subito a suo agio invitandola a passare questa fase e lei si sente pronta visto che lo scorso anno si è presentata ad Amici come sfidante di Mike Bird ma senza ottenere molto. Meezy si dice felice di non essere entrata lo scorso anno nella scuola visto che adesso si sente più forgiata e pronta ad affrontare questa esperienza. Con voce e chitarra Meezy presenta "Young Tonight" dicendosi pronta a far entrare le persone nel suo mondo, con la sua musica. Il suo punto di forza è la sensibilità artistica mentre tra i difetti annovera la personalità sperando di poterla mettere da parte visto che sarà giudicata. Merita Amici che è il sogno di una vita visto che non ha mai studiato canto e vuole mettersi in gioco seriamente per crescere. Clicca qui per vedere il video della sua esibizione.

© Riproduzione Riservata.