Simone Reo, Mose/ Chi è il rapper candidato ufficiale al banco di Amici 17?

Simone Reo, Mose, è il rapper ventenne milanese con un sogno nel cassetto: quello di ottenere una possibilità dopo tanto dolore. Ai casting ha ottenuto un sì succederà lo stesso in diretta?

18 novembre 2017 Hedda Hopper

Mose, Amici 2017

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere molti rapper, che sono riusciti ad ottenere più o meno successo, sul palco di Amici e anche l'edizione numero 17 che ci terrà compagnia tra il 2017 e il 2018, avrà il suo. Di chi stiamo parlando? Ma del noto Simone Reo in arte Mose. Volto noto per il popolo di Youtube il giovane Simone, classe 1996, milanese, è un rapper da sempre. All'età di dieci anni si è avvicinato alla musica interessandosi alla chitarra acustica e al pianoforte ma è a dodici che si è avvicinato al rap iniziando a scrivere qualche pezzo e registrando il primo brano su cellulare e diffondendolo tramite social e YouTube. Sul palco di Amici 17 si è presentato quasi timido e impaurito almento al momento della presentazione ma una volta preso il microfono in mano, tutto è cambiato. All'Università studia Comunicazione e lavora per aiutare in casa, un bravo ragazzo dall'animo rude tanto che i suoi testi diventano un vero e proprio specchio dell'anima in cui racconta quello che prova.

SOGNI E SPERANZE DI UN RAGAZZINO CRESCIUTO TROPPO IN FRETTA

Ai casting, Mose ha scritto "Ho paura" visto che è questo quello che sente in questo periodo. Nel suo inedito si racconta ma, soprattutto, descrive i suoi 20 anni con il padre scappato quando aveva solo 11 anni e lui si è ritrovato da solo con la sua mamma e la vita lo ha spinto a capire cose che non doveva capire essendo un bambino. La storia che Mose racconta traspare anche dai testi delle sue canzoni e dall'intensità di quello che racconta. Si merita Amici perché è coraggioso, ha fama e ha faticato molto e adesso vuole prendersi tutto tramite questa grande opportunità. Lui scrive se stesso nei suoi testi e con "Tutto è più semplice" ha conquistato il popolo dei social che lo hanno apprezzato. I suoi punti di forza sono simpatia, emotività e sensibilità riuscirà a portarli sul palco di Amici ottenendo un banco nella diretta di oggi pomeriggio? Clicca qui per vedere il video della sua esibizione ai casting.

