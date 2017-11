THE CORRUPTOR - INDAGINE A CHINATOWN/ Su Rete 4 il film con Mark Wahlberg (oggi, 18 novembre 2017)

The Corruptor - Indagine a Chinatown, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 18 novembre 2017. Nel cast: Chow Yun-Fat e Mark Wahlberg, alla regia James Foley. Il dettaglio.

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in seconda serata su Rete 4

NEL CAST CHOW YUN-FAT

Il film The Corruptor - Indagine a Chinatown va in onda su Rete 4 oggi, sabato 18 novembre 2017, alle 23.20. Una pellicola d'azione che è stata prodotta nel 1999 da Dan Halsted, negli Stati Uniti e è stata diretta da James Foley mentre nel cast sono presenti Chow Yun-Fat, Mark Wahlberg, Ric Young e Paul Ben-Victor. Ric Young, Brian Cox. Nel cast troviamo nomi di grande rilievo nel panorama cinematografico internazionali, quali Chow Yun-Fat, che interpreta il protagonista, è un poliedrico attore cinese visto in numerose pellicole famose, di diverso genere, tra cui Anna and the King, La tigre e il dragone, Il Monaco e Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, lo statunitense Mark Wahlberg, è celebre invece per i film d'azione Shooter, The Italian Job, The Departed e il drammatico Amabili resti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE CORRUPTOR - INDAGINE A CHINATOWN, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato nel quartiere etnico di Chinatown, in un distretto in cui dilaga la criminalità e governato dalla mafia cinese. A stretto contatto con questo mondo e continuamente diviso tra la propria cultura d'origine e quella di adozione, il poliziotto cinese Chen (Chow Yun-Fat), si trova a dover scendere a compromessi per poter combattere la criminalità del proprio stesso distretto. Per poter svolgere il proprio lavoro, si allea dunque con il boss locale, quello che da anni tiene in pugno il quartiere e che si vede ora minacciato da gruppi mafiosi più recenti. Entrambi hanno qualcosa da guadagnare tramite la collaborazione, Chen può concentrare il proprio lavoro da poliziotto all'interno di Chinatown, sventando l'azione della nuova mafia, mentre il boss, con l'eliminazione dei giovani gruppi criminali, rafforza il proprio dominio sul quartiere. A mettere a rischio questo delicato equilibrio di forze è il nuovo partner di Chen, Danny Wallace (Mark Wahlberg) che Chen coinvolgerà inizialmente nel suo doppio gioco, solo per scoprire in seguito che il giovane fa parte degli affari interni. L'aiuto di Danny sarà però fondamentale per sgominare il boss di Chinatown e porre un freno alla mafia che imperversa sul quartiere.

