TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO/ Su Iris il film con Giannini (oggi, 18 novembre)

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, il film in onda su Iris oggi, sabato 18 novembre 2017. Nel cast: Giancarlo Giannini, alla regia Lina Wertmuller. Il dettaglio.

18 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

GIANCARLO GIANNINI NEL CAST

Il film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto va in onda su Iris oggi, sabato 18 novembre 2017 alle ore 21.00. Un grande classico della comicità all'italiana degli anni '70 che è stato diretto nel 1974 da Lina Wertmuller e interpretato da Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Riccardo Salvino, Isa Danieli e Aldo Puglisi. Lina Wertmuller, oltre a curare la regia, si è occupata anche di redigere la sceneggiatura. In una delle scene chiave del film in cui i due attori protagonisti dialogano tra loro al telefono, è possibile ascoltare il noto brano interpretato da Sandro Giacobbe nel 1974 intitolato Signora mia. A vestire i panni di Raffaella Pavone Lanzetti è Mariangela Melato, grande attrice italiana scomparsa nel gennaio del 2013. Tra le sue pellicole più celebri ricordiamo Caro Michele, Il gatto e Aiutami a sognare. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO, LA TRAMA DEL FILM

Raffaella, la protagonista della storia, è una bella ed affascinante rampolla di una famiglia ricca e benestante. La donna sta trascorrendo le vacanze estive a bordo del suo yacht personale, in compagnia della sua cerchia di amicizie d'elite. Nel corso del viaggio non perde occasione per sottolineare la sua situazione economica agiata ed umilia a più riprese uno dei suoi camerieri, Gennarino. Quest'ultimo, seppur controvoglia, è costretto ad acconsentire ad ogni piccolo capriccio di Raffaella e dei suoi amici viziati, pur di guadagnare il suo misero stipendio. All'improvviso accade l'irreparabile. Il motore dello yacht cede e per uno strano scherzo del destino Raffaella e Gennarino si ritrovano soli nel bel mezzo del Mar Mediterraneo, a bordo di una scialuppa di salvataggio. Dopo diverse ore di navigazione i due naufraghi approdano su un' isola apparentemente deserta. Qui la situazione si ribalta completamente, con Gennarino che finalmente riesce a vendicarsi dei soprusi della sua padrona. Ben presto tra i due nascerà un'intensa passione che sfocerà in amore. I due iniziano a vivere l'esperienza come un vero e proprio sogno che però viene ben presto infranto quanto Gennarino riesce a richiamare l'attenzione dei soccorsi. Raffaella e Gennarino tornano così alla vita di tutti i giorni e, nonostante il loro amore sia sincero e reale, le loro vite si separano. Gennarino cerca di convincere la sua amata a lasciare tutto e tornare assieme a vivere sull'isola ma Raffaella non se la sente e decide di rimanere accanto a suo marito.

© Riproduzione Riservata.