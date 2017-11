Tale e Quale Show 2017, Il torneo/ Vincitore, classifica e pagelle prima serata: Marco Carta fra i top

Il torneo di Tale e Quale Show 2017 ha visto trionfare Lorenza Mario. Sul podio, al secondo posto, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi in ex aequo, seguiti da...

18 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Tale e Quale Show 2017

Al via il torneo di Tale e Quale Show 2017, che ieri sera, nel corso della prima puntata, ha visto trionfare Lorenza Mario nei panni di Dionne Warwick (voto 10). Un’esibizione, quella della Mario, di grande impatto, che è riuscita a conquistare sin da subito il parere dei quattro giurati. Fra le performance più interessanti della serata ricordiamo quella di Annalisa Minetti (voto 8), che calandosi nei panni di Cristina D’Avena ha ricreato l’atmosfera magica dei cartoni animati. Perfetta sia nella vocalità che nel look, per un'esibizione forse liquidata con troppa fretta dalla giuria. Fra i migliori, anche Federico Angelucci (voto 9), che seppur con qualche incertezza iniziale, è riuscito a sorprendere tutti portando sul palco il suo Prince. Un’altra metamorfosi ben riuscita per il concorrente, che con il suo nuovo personaggio si conferma fra i big più talentuosi del torneo. La prima puntata è stata segnata inoltre da sei gradi ritorni, fra i quali non possiamo non ricordare quello di Silvia Mezzanotte (voto 7), che con la sua Adele ha dato prova di grande talento, e quello di Tullio Solenghi (voto 7), che nei panni di Bruno Lauzi ha conquistato la seconda posizione in classifica.

LA CLASSIFICA FINALE

Fra vecchi talenti e nuove stelle, ieri sera si è disputata la prima sfida del torneo di Tale e Quale Show 2017, una gara ricca di emozioni, che nelle ultime fasi della serata ha visto trionfare Lorenza Mario con la sua Dionne Warwick. La restante classifica ha visto al secondo posto un ex aequo fra Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi, seguiti dal terzo posto di Federico Angelucci nei panni di Prince. Quarta posizione per il Michael Bolton di Marco Carta e quinta per la Emma Marrone di Bianca Atzei, mentre Valeria Altobelli, nei panni di Franco Battiato, è riuscita a conquistare soltanto il sesto posto. Seguono Annalisa Minetti nel ruolo di Cristina D'Avena, Filippo Bisciglia con il suo Max Pezzali e Davide Merlini, che nei panni di Kekko dei Modà si è fermato in nona posizione. Al decimo posto troviamo invece Manlio Dovì, penultimo con il suo Lucio Dalla, seguito da Alessia Macari, poco convincente nei panni di Madonna.

