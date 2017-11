Thomas Bocchimpani / Dal nuovo singolo alla tv come ospite allo Zecchino D'Oro 2017

Thomas Bocchimpani è pronto a portare in tv la sua ultima fatica e dove farlo se non dal palco dello Zecchino D'Oro 2017 al via oggi, 18 novembre, su Rai1.

Thomas Bocchimpani allo Zecchino d'Oro

Tutti i talent show vincono in termini di ascolti mentre il buon, vecchio Zecchino d'oro continua ad andare in onda senza molto successo, che sia proprio questa edizione numero 60 a cambiare le cose? Il primo segnale arriva proprio da uno degli ospiti che questo pomeriggio calcheranno il palco della kermesse canora dedicata ai più piccoli ovvero Thomas Bocchimpani. Toccherà proprio al giovane, il minorenne della scorsa edizione di Amici, di cantare come ospite del programma e, in particiolare, nella prima puntata in onda oggi pomeriggio su Rai1. Il programma poi andrà avanti fino al prossimo 6 dicembre ma, intanto, i fan oggi avranno modo di sentire cantare quello che per tutti era il vincitore morale di Amici 16.

IL SOLE ALLA FINESTRA SBARCA SU RAI1

Thomas Bocchimpani non ha avuto la fortuna di arrivare fino alla fine e nemmeno di essere tra i finalisti del programma di Maria De Filippi, ma quello che è certo è che si è fatto valere alla luce della sua tenera età. Thomas è stato il primo minorenne a partecipare al programma con tutto quello che questo ha comportato per la sua permanenza nella scuola visto che non ha potuto condividere la casetta con gli altri ed esibirsi dopo la mezzanotte. Dopo la fine del programma Thomas ha cavalcato l'onda del successo tra eventi, concerti e un nuovo disco uscito proprio il mese scorso, Il sole alla finestra. e che oggi lo porterà in tv allo Zecchino D'Oro 2017. Con il suo “Oggi più che mai” Thomas ha portato a casa il Disco d’oro in appena dieci giorni ed è arrivato sul palco del Wind Music Festival, come andrà con il suo nuovo lavoro?

