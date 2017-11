Tu si que vales 2017/ Esibiziozni: anticipazioni e diretta

Tu sì que vales 2017, anticipazioni e diretta: Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni conducono un nuovo appuntamento dello show di cui vengono svelati tutti i segreti da un autore.

Tu sì que vales 2017

Oggi, sabato 18 novembre, alle 21.10 su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales 2017, il programma leader negli ascolti del sabato sera e che, ogni settimana, incolla davanti ai teleschermi, più di cinque milioni di telespettatori. Merito di una grande squadra capeggiata da Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni che presentano sempre tantissimi, nuovi talenti. Ogni settimana, infatti, sul palco di Tu sì que vales 2017 si presentano cantanti, ballerini, acrobati, vignettisti, imitatori, illusionisti, comici, cabarettisti, contorsionisti, circensi, cartomanti, pittori e talenti di ogni genere. A giudicarli c’è la giuria composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari oltre a Mara Venier che è a capo della giuria popolare. Nel corso della serata non mancano emozioni, colpi di scena, giochi e scherzi che coinvolgono anche i giudici e i momenti divertenti soprattutto con i talenti della scuderia di Gerry Scotti che gareggiano in un circuito parallelo che li condurrà fino alla serata finale con l’assegnazione del premio di “Tu Si Que No Vales”. Quali talenti, dunque, si presenteranno sul palco questa sera? Chi riuscirà a staccare il biglietto direttamente per la finalissima?

I SEGRETI DEL SUCCESSO

Giunto alla quarta edizione, Tu sì que vales 2017 è un successo ormai collaudato. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Mauro Monaco, uno degli autori storici del programma, da anni al fianco di Maria De Filippi anche per «Amici», ha svelato i segreti del successo straordinario del programma. “Per me è difficile analizzare il successo di questa trasmissione perché è il pubblico che lo premia e lo valorizza guardandolo con così tanto affetto. Noi siamo solamente soddisfatti che “Tú sí que vales” sia diventato un appuntamento fisso e atteso da tante persone, al di là dei numeri”, afferma l’autore che svela come ogni settimana, la squadra che lavora al talent, cerca di seguire i gusti dei telespettatori per trasformare quello che è nato come un talent in un vero e proprio varietà in cui non manca la musica e il divertimento. L’autore, infine, svela come uno dei punti di torza di Tu sì que vales sia l’effetto sorpresa: «Noi autori selezioniamo e portiamo di fronte ai giudici più o meno 30 esibizioni a puntata e i giudici non sanno nulla, niente è frutto di un copione. Io sono lì, guardo cosa succede e le mie aspettative vengono puntualmente superate». Cosa succederà, dunque, questa sera? Lo scopriremo con l’inizio della nuova puntata.

