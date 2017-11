ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni puntata 18 novembre: Amori e potere nella Roma dei papi

Ulisse, il piacere della scoperta anticipazioni puntata 18 novembre: Alberto Angela racconta gli amori e i poteri nella Roma dei papi svelando misteri e intrecci.

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alberto Angela

Continua la nuova serie di Ulisse, il piacere della scoperta. Oggi, sabato 18 novembre, alle 21.10 su Raitre, Alberto Angela conduce una nuova puntata di uno dei programmi culturali più amati della televisione italiana. Complice la professionalità e la preparazione di Alberto Angela, ogni settimana, Ulisse, il piacere della scoperta porta a casa ascolti importanti. La puntata scorsa è stata seguita 1.831.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%. Dalla prima puntata, Alberto Angela ha affrontato argomenti importanti e interessanti come i segreti del Colosseo, il monumento più famoso della storia romana, la storia e i segreti delle più grandi isole e dei castelli più belli e la storia di due dei più pericolosi criminali nazisti ovvero Hermann Göring e Adolf Eichmann. Anche la puntata di questa sera è assolutamente imperdibile per gli amanti della storia in generale e, nello specifico, per chi cerca sempre di scoprire nuovi segreti sulla cultura romana. Proprio Roma sarà al centro della puntata odierna di Ulisse, il piacere della scoperta.

ULISSE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 NOVEMBRE

“Amori e potere nella Roma dei papi” è titolo della nuova puntata di Ulisse il piacere della scoperta. Alberto Angela condurrà il pubblico di Raitre alla scoperta delle storie d’amore e di potere di Roma che non sono mai state raccontate. Con l’aiuto di esperti e studiosi della storia di Roma, il conduttore di Ulisse svelerà gli intrecci, gli amori, i tradimenti, le alleanze e le congiure che, nel corso dei secoli, hanno reso prima grande Roma per poi distruggerla. Fondamentale è stato il ruolo del Papato ma anche quello delle famiglie nobili, sempre in gara fra loro per avere, con la collaborazione degli artisti più famosi dell’epoca, il palazzo più bello e la villa più sorprendente. Un viaggio unico e sorprendente che metterà in evidenza anche il lato oscuro di una delle civiltà più affascinanti e misteriose della storia. Alberto Angela ha già ricordato l’appuntamento ai fans sui social. Non vi resta, dunque, che sintonizzarsi su Raitre per una serata all’insegna della storia.

© Riproduzione Riservata.