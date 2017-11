UNA VITA / Oggi, 18 novembre la telenovela spagnola non va in onda: ecco perché

Una Vita oggi 18 novembre non va in onda per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. La telenovela è attesa da una settimana ricca di colpi di scena.

18 novembre 2017 Annalisa Dorigo

I telespettatori di Una Vita avevano accolto con grande entusiasmo la programmazione autunnale del sabato di Canale 5. Dallo scorso settembre, infatti, la telenovela spagnola aveva trovato spazio anche il sabato pomeriggio, proprio come accaduto per Beautiful e Il Segreto. Ma a partire da domani tutto cambierà: Amici di Maria De Filippi tornerà infatti ad occupare il suo tradizionale orario pre-festivo e non ci sarà spazio per le vicende degli abitanti di Acacias 38. Di qui alla prossima primavera (con la probabile interruzione nel periodo natalizio), Una Vita verrà quindi trasmessa dal lunedì al venerdì dalle ore 14:10 mentre diverso sarà il caso di Beautiful e Il Segreto che verranno mantenuti (almeno per ora) anche il sabato pomeriggio. Una decisione che certo non soddisfa gli appassionati della serie spagnola ma che, considerando la programmazione dello scorso anno, sembrava abbastanza prevedibile.

Una Vita: cosa accadrà la prossima settimana?

Sarà una settimana caratterizzata da molti colpi di scena quella che i telespettatori di Una Vita potranno seguire dal 20 al 24 novembre su Canale 5. In tale periodo, infatti, i nodi verranno al pettine soprattutto per quanto riguarda Humilidad e i suoi intrighi contro Teresa. Cayetana continuerà ad indagare sulla moglie di Mauro e giungerà presto ad un sospetto: potrebbe avere avvelenato le lettere da lei consegnate alla rivale. Ne conseguiranno dei momenti molto concitati, durante i quali la protagonista della telenovela spagnola resterà vittima di un arresto cardiaco. Ma non sarà lei ad avere la peggio... Le novità riguarderanno anche altri personaggi del programma a partire da Juliana e Leandro, che decideranno di trasferirsi a Parigi, trovando anche la benedizione di Victor in questo cambiamento epocale. Anche per Rosina e Liberto arriverà il momento di prendere una decisione, anche a rischio di risultare impopolari agli occhi delle altre persone. Proseguiranno la loro storia d'amore?

