UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gianni Sperti mette alle strette Annamaria? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over: già protagonista di una segnalazione, Annamaria sarà al centro dei sospetti a causa della sua amicizia...

18 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Uomini e Donne, trono over

A causa delle sue frequentazioni al di fuori dallo studio di Uomini e donne, Annamaria è finita nell’occhio del ciclone. Qualche settimana fa, infatti, Gianni Sperti le ha contestato l’amicizia con Raffaele, che, secondo quanto affermato da una telespettatrice che ha assistito a un loro incontro, potrebbe non essere una semplice frequentazione amichevole. Nei prossimi episodio dedicati al trono over, in onda a partire dalla prossima settimana, si tornerà a parlare di questa faccenda con tutti i protagonisti in studio, il tutto mentre Annamaria ha già iniziato a frequentare Alfredo, il cavaliere che, qualche settimana fa, ha fatto il suo ingresso nel parterre per corteggiarla.A giudicare all'esterna proiettata in studio, l’interesse fra i due sarà palpabile, ma quando il nuovo arrivato comincerà ad affrettare i tempi, soprattutto a causa dell’età, la dama non potrà fare altro che mostrarsi contrariata. Annamaria ha qualcosa da nascondere?

NUOVI CONTRASTI FRA ANNA E ANGELO

L’incontro con Angelo ha regalato ad Anna Tedesco la speranza di un lieto fine, ma le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, fra i due ci sarà un acceso confronto che potrebbe mettere fine alla liaison. I due, al centro del parterre dedicato agli over, si confronteranno dando vita a un botta e risposta, con il quale renderanno note le loro recenti discussioni e tutti i problemi riscontrati nell'ultimo periodo. Pomo della discordia sarà l’esclusività che Anna, qualche settimana fa, ha preteso dal suo cavaliere, esclusività che, secondo Angelo, sarebbe venuta meno con l’ingresso di Marco e le domande che Anna gli ha rivolto. Nella querelle, però, non mancherà l’amicizia che la dama intrattiene ormai da tempo con Giorgio, un legame visto con sospetto e che potrebbe segnare il futuro della sua nuova liaison. Angelo, infatti, vorrebbe che la dama mettesse la parola fine a questo rapporto, con la consapevolezza che una risposta negativa potrebbe creare ulteriori incomprensioni

