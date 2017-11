UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Matteo Mazzoleni: "Quando smetti di pensare..." (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Matteo Mazzoleni, con la fine del suo percorso nel dating show di Canale 5, si gode la sua nuova stagione con una riflessione...

18 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Sabrina Ghio, protagonista di Uomini e Donne

Anche se l’avventura di Matteo Mazzoleni, nel salotto del trono classico, si è chiusa ormai da qualche settimana con la sua uscita di scena e la rinuncia a corteggiare Alex Migliorini, i suoi fan continuano a sperare che lui possa tornare al più presto a Uomini e Donne passando dalla porta principale. Per il momento, però, dai piani alti tutto tace, ma l’ex corteggiatore, sul suo profilo ufficiale Instagram, giorno dopo giorno continua a condividere messaggi e pensieri per spiegare, ai suoi numerosissimi fan, il suo attuale stato d’animo. L’ultimo, in ordine di tempo, è il seguente: “È quando smetti di pensare a ciò che può succedere che inizi a godere di ciò che sta succedendo”, ha scritto infatti Matteo Mazzoleni, che per accompagnare le sue parole si è lasciato immortalare nel bel mezzo di un paesaggio autunnale. L’ex corteggiatore è già pronto a dare il via a una nuova stagione del cuore? A questo link il è possibile visualizzare il suo scatto.

NICCOLÒ FABBRI PRONTO A TORNARE IN SCENA?

L’avventura di Sabrina Ghio nel salotto del trono classico si è conclusa ormai da qualche giorno, ma negli appuntamenti di Uomini e Donne della prossima settimana, andranno in onda le ultime fasi e i nuovi contrasti con i suoi corteggiatori. In particolare, vedremo la tronista alle prese con Nicolò Raniolo, l’uomo sul quale ha orientato la sua preferenza e dal quale ha ottenuto un sonoro due di picche. Niccolò Fabbri, messo in disparte dalla Ghio, ha ricevuto numerosi attestati di stima da parte dei social, dove i suoi fan non gli fanno mai mancare il loro supporto. L’ex corteggiatore, che ha vissuto appieno la sua avventura a Uomini e donne, non nasconde di essere pronto a tornare in scena e, pubblicando un’immagine che lo ritrae mentre percorre una gradinata (disponibile a questo link), ha ricordato il suo recente passato su Canale 5: “Ci ho preso gusto a scendere le scale”. Rivedremo Niccolò Fabbri nel parterre?

© Riproduzione Riservata.