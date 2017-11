VALERIO SCANU/ Un talento sempre più eclettico (Sabato Italiano)

Valerio Scanu ospite di Eleonora Daniele a Sabato Italiano il 18 novembre. Per il cantante, dopo le esperienza come conduttore e ballerino, un libro in uscita

18 novembre 2017 Fabio Belli

Valerio Scanu a Sabato italiano

Eleonora Daniele aprirà le porte del suo “Sabato Italiano”, alle ore 15 su Rai 1, a Valerio Scanu. Da enfant prodige della musica italiana a protagonista di diversi reality fino all’avventura come scrittore, Scanu ha saputo confermarsi come personaggio poliedrico della musica italiana, spesso nell’occhio del ciclone della critica, ma comunque capace ormai di avere le spalle larghe per ribattere agli eventuali attacchi. In una recente intervista, Scanu ha parlato del suo rapporto con i social, che ormai sono diventato il principale punto di contatto con i fans: “Sono molto attivo sui social e cerco di usarli al meglio. Abitualmente li sfrutto per fare promozione, oppure per sfogarmi. Li frequento un po' come facciamo tutti. Mi fa rabbia il fatto ci siano persone che si servono dei social per insultare o per fare del male. Questo ha creato dei mostri spesso ingestibili. L'unica cosa da fare è denunciare, purtroppo è capitato anche a me di doverlo fare.”

VALERIO SCANU, UN LIBRO IN USCITA

Intervistato da Eleonora Daniele, Valerio Scanu ripercorrerà alcune tappe tra le più significative della sua carriera, senza dimenticare l’esperienza a “Ballando con le Stelle” all’inizio di quest’anno. E la fine del 2017 potrebbe portare il secondo libro di Scanu, dopo “Quando parlano di me” uscito nel 2010. Come raccontato dallo stesso Scanu: “Sto finendo di scrivere un libro, una sorta di autobiografia di questi nove anni che mi hanno visto sulla cresta dell'onda. Uscirà prima di Natale e si chiamerà Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary.” Nove anni in cui Scanu ha fatto capolino uscendo fuori proprio da un talent come Maria De Filippi, ma da parte del cantante nativo di La Maddalena non sono mancate le riflessioni su come i social negli ultimi anni abbiano permesso a diversi talenti di bypassare la gavetta che fino a dieci anni fa era la norma per un cantante, tanto che molto spesso è sin troppo facile oggi come oggi mettersi in luce, ma al tempo stesso diventare semplici meteore.

L'OSSERVAZIONE DEI FENOMENI DEL WEB

“L'amore per la musica deve stare alla base di un progetto artistico. E poi ci vuole talento... Oggi il talent è diventato troppo spesso una moda. Per sfondare devi avere il cosiddetto sacro fuoco che brucia dentro. I fuochi di paglia ci sono sempre stati. Oggi quello di farsi avanti attraverso i social è un metodo per tentare di emergere, di farsi notare. Qualcuno ci riesce, ma tantissimi altri no. Personalmente sono convinto che se di talento ce n'è poco si può diventare popolari per un giorno, però alla fine non si va oltre.” Questo il punto di vista di Scanu in un’intervista rilasciata a RadioCorriere Tv. D’altronde il mondo della televisione resta un interesse preponderante per Scanu, che in questo 2017 pieno zeppo di iniziative e nuove idee ha anche vissuto la prima esperienza da conduttore televisivo in un programma decisamente sperimentale andato in onda su Rai 4, “Kudos - Tutto passa dal web”, un’esperienza in cui ha messo a frutto proprio le sue riflessioni sui fenomeni della rete.

© Riproduzione Riservata.