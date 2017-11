VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti puntata 18 novembre: Christopher Lambert e Jeremias Rodriguez

Verissimo, anticipazioni e ospiti puntata 18 novembre: Christopher Lambert, Bruno Vespa, Jeremias Rodriguez, Juliana Moreira e Gerry Scotti in studio con Silvia Toffanin.

18 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Silvia Toffanin, Verissimo

Grandi ospiti nel nuovo appuntamento con Verissimo. Alle 16.20 su canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata del talk show più amato della televisione e che fa compagnia agli italiani da ormai vent’anni. Ogni settimana, la conduttrice accoglie grandi nomi del mondo della musica, del cinema e della televisione che scelgono di raccontarsi nel salotto di canale 5 rivelando, spesso, dettagli inediti della propria vita. Silvia Toffanin, sempre più a suo agio nel ruolo di padrona casa, riesce a far aprire il cuore ai suoi ospiti che ritornano sempre volentieri per svelare le ultime novità della propria vita privata e professionale. Chi saranno, dunque, gli ospiti della nuova puntata di Verissimo? Silvia Toffanin accoglierà in studio la star hollywoodiana Christopher Lambert, sentimentalmente legato in passato ad Alba Parietti. Nel salotto di Silvia Toffanin, poi, arriverà Bruno Vespa che presenterà il suo ultimo libro "Soli al comando" e parlerà della sua vita ricca di aneddoti. Gerry Scotti, in collegamento, mostrerà ai telespettatori dello show della Toffanin lo spettacolare studio del suo nuovo game show - The Wall - in onda da lunedì 20 novembre su Canale 5. Spazio, poi, alle emozioni con Juliana Moreira che, racconterà, attraverso le immagini, il giorno del suo matrimonio con Edoardo Stoppa. Per lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, infine, ci sarà l’ultimo eliminato Jeremias Rodriguez.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI: L’INTERVISTA DI JEREMIAS RODRIGUEZ

Ai microfoni di Verissimo, Jeremias Rodriguez si è lasciato andare ad una lunga confessione sulla sua vita privata. Il fratello di Belen ha parlato di quel segreto di cui si è tanto discusso durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Jeremias ha parlato dei problemi con se stesso e dei fantasmi con cui ha lottato per riuscire ad accettarsi. “Mangiavo per arrivare a pesare 300 chili. Mi sentivo talmente male che era l’unica cosa che mi faceva stare meglio. Non ho creduto in me stesso per 27 anni. Mi sono salvato grazie al mio metabolismo e ho iniziato a vivere bene da poco. Ora mi sento meglio, mi sono accettato”. Jeremias, poi, ha svelato di aver già parlato con Francesco Monte, una delle prime persone che ha visto appena ha lasciato la casa di Cinecittà svelando di fare ancora il tifo per lui: “Quando Cecilia uscirà dalla casa dovrà parlare con Francesco perché se lo merita. Io tifo per lui. So che non è ancora finita”. Infine, il Rodriguez ha lanciato una frecciatina a Ignazio Moser: “E' troppo presto per dire se Cecilia è innamorata, ma ho visto gli occhi di mia sorella e ci credo all’amore. Per me è troppo piccolo per Cecilia, un po’ immaturo”.

