Valentina Verdecchi/ Chi è la ballerina e mamma romana candidata al banco di Amici 17?

Valentina Verdecchi è una delle ballerine candidate al banco di Amici 17, chi ha seguito i casting ha avuto modo di conoscerla e vederla all'opera, riuscirà la giovane mamma ad avere un sì?

18 novembre 2017 Hedda Hopper

Valentina Verdecchi, Amici 17

Si presenta su alti tacchi neri Valentina sul palco di Amici 17 al cospetto di Marcello Sacchetta. Valentina Verdecchi ha 24 anni, viene da Roma ed è una ballerina che non ama definirsi, in realtà ha studiato tutti e tre gli stili ma è andata più a fondo sul'hip hop contaminato e il modern, così si presenta la bella romana che non è un volto del tutto sconosciuto. Nella sua vita c'è un elemento importante, un bambino di cinque anni ed è per questo che non è riuscita a provare prima ad Amici. Aveva 19 anni quando ha avuto il suo bambino, non aveva un lavoro e abitava con sua madre, ma non vuole farsi scappare questa opportunità e nonostante le battute del padre sulla sua età , Valentina Verdecchi ha deciso di partecipare ai provini arrivando fino in fondo. Ad Amici 17 Casting ha ottenuto un sì ed è ufficialmente candidata al banco, riuscirà ad ottenere un altro sì in diretta?

LA SUA PRESENTAZIONE AD AMICI 17 CASTING

Quando balla si sente salva e viva visto che è una cosa che ama e per questo ha deciso di tentare il tutto per tutto. Per essere una mamma felice deve prima di tutto essere una persona felice e realizzata e per questo si merita Amici. Ha tanta voglia di farcela, è piena di energia e vuole migliorarsi. I suoi punti di forza sono carisma, forza ed emozione ma vorrebbe migliorarsi ed essere ancora più morbida, soprattutto in alcuni blocchi: "Amici mi aiuterebbe nella classica e nei passi ai due che ho fatto pochissimo e quindi mi piacerebbe tanto". La sua avventura fin qui è stata possibile grazie ad Elenora Abbagnato come lo stesso Marcello ha annunciato nella puntata di giovedì di Amici 17 Casting. E' stata l'etoile a scegliere i 15 ballerini, questo le basterà in caso di no? Clicca qui per vedere il video della sua presentazione.

