ZECCHINO D'ORO/ Le canzoni in gara e le novità. Compie 60 anni, Carlo Conti direttore artistico

La 60esima edizione dello Zecchino d'oro, dal 18 novembre al 9 dicembre ogni sabato su Rai 1, sarà condotta da Francesca Fialdini e Gigi e Ross, con la direzione artistica di Carlo Conti.

18 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Lo Zecchino d'oro, su Rai 1

Quest’anno lo Zecchino d’Oro taglia il traguardo della 60ª edizione e da oggi, sabato 18 novembre, torna su Rai 1 alle 16.40 in diretta dall’Antoniano di Bologna, per quattro sabati fino al 9 dicembre. La sessantesima edizione dello Zecchino d’oro è condotta da Francesca Fialdini con Gigi & Ross e vanta la direzione artistica di Carlo Conti, che condurrà una prima serata, venerdì l’8 dicembre, per ripercorrere la storia del Festival. Le canzoni in gara sono 12, cantante da 16 interpreti provenienti da 10 diverse regioni d’Italia. Le loro esibizioni saranno accompagnate dai 60 bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni.Nella prima puntata di oggi, 18 novembre, saranno ascoltate le prime sei canzoni, che verranno votate da una giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni. La giuria sarà affiancata da 4 giudici di eccezione, che per questa puntata saranno: Cristina d’Avena (ospite fisso di questo 60° Zecchino d’Oro), Lino Banfi, Caterina Balivo e Simone Montedoro. Gli ospiti della puntata saranno Valter Brugiolo, interprete di “Popoff” con cui ha vinto nel 1967 la 9ª edizione dello Zecchino d'Oro; Thomas, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, e i protagonisti del musical “Il Magico Zecchino d’Oro”. Nella puntata di sabato 25 novembre verranno ascoltate le altre 6 canzone, mentre nella terza e quarta puntata verranno riascoltate tutte e 12 le canzoni in gara e verrà decretata la canzone vincitrice del 60° Zecchino d’Oro.

ZECCHINO D'ORO, LE CANZONI IN GARA

Ecco le 12 canzoni (con le quali il repertorio sale a 752 brani), e i relativi interpreti, della 60esima edizione dello Zecchino d’Oro. “L'anisello Nunù” sarà cantata da Nicole Marzaroli (4 anni). Antonio Cioci (4 anni), Maria Guano (5 anni) e Alessia De Marco (4 anni) cantano “Ninna nanna di sua maestà”.“Il pescecane (solo un ciao)” sarà interpretata da Giorgia Maria Voci (7 anni). Matteo Pirello (10 anni) e Marianna Cecchin (9 anni) canteranno “La ballata dei calzini spaiati”. “Mediterraneamente” è la canzone che interpreterà Alessandro Gibilisco (10 anni). Olga Rui Marchiò (9 anni) canterà “Radio giungla”. Tommaso Migone (9 anni) interpreterà “Gualtiero dei mestieri”, mentre Angelica Rita Lampis (10 anni) canterà “Sì, davvero mi piace”. “Un nuovo giorno” è la canzone interpretata da Martina Guglielmelli (10 anni). Davide Schirru (8 anni) e Matilde De Marco (10 anni) canteranno insieme “Bumba e la zumba”. Infine Gabriele Meli (7 anni) canterà “Canzone scanzonata” e Sara Calamelli (9 anni) interpreterà “Una parola magica”.

