BEPPE ERCOLE/ Corinne Clery e Serena Grandi: raggiunto un accordo sulle ceneri dell’ex? (Domenica Live)

Beppe Ercole al centro dello scontro tra Serena Grandi e Corinne Clery. Oggi a Domenica Live le due amiche-nemiche troveranno un accordo sulle ceneri dell'x marito?

Saranno le ceneri del compianto Beppe Ercole protagoniste, oggi, della nuova puntata di Domenica Live condotta da Barbara d'Urso. Corinne Clery e Serena Grandi tornano in studio dopo la tregua dei giorni scorsi, per un nuovo faccia a faccia pacifico che avrà a che fare proprio con le ceneri del loro ex marito. Fino a un mese fa, lo scontro tra le due donne amiche-nemiche era ancora accesissimo e mentre la Clery era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Ercole, figlio di Beppe e Serena Grandi, dalla d'Urso si era scagliato in lacrime contro l'attrice francese accusandola di non aver mai favorito il mantenimento dell'armonia tra le due famiglie sia prima che dopo la morte del padre: "Non c'è mai stata una famiglia allargata come ha detto più volte, lei ha avuto sempre un atteggiamento molto freddo nei miei confronti", aveva contestato il giovane. Poi, sempre a Domenica Live aveva detto di voler riavere le ceneri di Beppe Ercole: "Mi sono informato e gli estremi per farmi avere le ceneri di mio padre ci sarebbero". Ora, forse, qualcosa di importante sta davvero per accadere, almeno secondo le anticipazioni riferite dalla stessa padrona di casa di Canale 5.

L’ATTRICE FRANCESE CONSEGNERÀ LE CENERI A EDOARDO ERCOLE?

Serena Grandi e Corinne Clery, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno condiviso lo stesso uomo, Beppe Ercole. Dopo la morte, le sue ceneri furono consegnate alla sua ultima moglie, l'attrice francese. E proprio questo era diventato motivo di attrito e contrasto tra la Clery e la Grandi. Ora però, le due donne sembrano essersi riavvicinate, come confermato dalla francese sulle pagine di Nuovo in una intervista nel corso della quale, a proposito delle ceneri del compianto marito aveva detto: "Le ceneri di Beppe sono a casa mia, in un'urna che tengo sul comodino. Per legge non posso disperderle, dovrei fare una domanda speciale". Il tema era stato affrontato anche la scorsa settimana, quando nel medesimo studio di Domenica Live erano intervenuti da una parte Edoardo Ercole e la madre Serena e dall'altra Clery e il giovane compagno Angelo Costabile. Oggi le due coppie torneranno con alcune novità relative alle ceneri di Beppe Ercole. Sette giorni fa Corinne si era detta dispiaciuta per il dolore che, forse in modo inconsapevole aveva fatto provare a Edoardo, “dato che anche io sono la madre di un ragazzo che non ha il papà”. Poi aveva chiarito la vicenda "ceneri", di cui Beppe Ercole avrebbe voluto che venissero disperse in mare a Napoli: "Sicuramente è vero che ho promesso a Edoardo che un giorno le avremmo lanciate assieme in acqua, dato che Beppe adorava il mare, ma le ceneri sono al momento a casa mia". Quale sarà, dunque, la novità annunciata dalla d'Urso?

