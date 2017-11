BLING RING/ Su Rai Movie il film con Emma Watson e Paris Hilton (oggi, 19 novembre 2017)

Bling Ring, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 novembre 2017. Nel cast: Emma Watson, Paris Hilton e Taissa Farmiga, alla regia Sofia Coppola. Il dettaglio della trama.

19 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

SOFIA COPPOLA ALLA REGIA

Il film Bling Ring va in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 novembre 2017, alle ore 23.10. Una pellicola del 2013 che è stata scritta e diretta da Sofia Coppola (L'inganno, Lost in translation - L'amore tradotto, Il giardino delle vergini suicide) e interpretata da Emma Watson (La bella e la bestia, Noi siamo infinito, la saga di Harry Potter), Paris Hilton (La maschera di cera, The hottie and the nottie, Pledge this!) e Taissa Farmiga (The final girls, Higher ground, la serie tv American horror story). La trama del film si ispira a un fatto realmente accaduto, ovvero ai numerosi furti realizzati nel 2008 e 2009 da una banda di ragazzi ai danni di noti e ricchissimi personaggi dello spettacolo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BLING RING, LA TRAMA DEL FILM

Marc Hall (Israel Broussard) si è da poco trasferito in California con la famiglia. Ben presto stringe amicizia con uno dei suoi nuovi compagni di classe, Rebecca Ahn (Katie Chang), una giovane ragazza ossessionata dalla celebrità. Durante una festa i due scoprono in strada delle auto di lusso rimaste aperte. Così, senza premeditazione, si mettono a rubare tutto quello che contengono, fra cui contanti e carte di credito. I due si ritrovano elettrizzati per l'impresa, e decidono di replicarla quando degli amici di famiglia di Mark, molto ricchi, lasciano la città per un viaggio. Dopo aver saccheggiato la villa i due si danno alla bella vita con i soldi rubati, acquistando vestiti e accessori vari. I due amici cominciano a frequentare, insieme alle amiche Nicki (Emma Watson), Sam (Taissa Farmiga) e Chloe (Claire Julien), i locali di Hollywood dove si ritrovano i vip, fra cui Paris Hilton. Quando i ragazzi scoprono che l'ereditiera sta per andare fuori città per qualche giorno decidono di rapinare la sua villa. Marc e Rebecca entrano facilmente nella villa, trovando addirittura le chiavi sotto lo zerbino, e rubano diversi gioielli. Quando li mostrano a Nicki, Sam e Chloe anche queste ultime vogliono provare a partecipare ai colpi. Il gruppo comincia così a derubare le ville di moltissimi vip di Hollywood, controllando i loro impegni online e scoprendo facilmente se in casa c'è qualcuno oppure no. Il gruppo si fa sempre più audace, postando online le foto delle loro imprese. Anche delle telecamere di sicurezza riescono ad immortalarli, mandando in onda i video in tv. Rebecca però non vuole mollare, e decide di organizzare un ultimo glorioso colpo.

