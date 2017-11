Belen Rodriguez / La showgirl difende Jeremias: replica social e dubbi del web, ci sarà a Domenica Live?

Belen Rodriguez difende Jeremias dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip 2, ecco la sua replica social ed i dubbi del popolo web sull'ospitata a Domenica Live, ci sarà?

19 novembre 2017 Valentina Gambino

Belen difende Jeremias

La personalità di Jeremias Rodriguez è talmente spiccata da aver catturato l'attenzione sia in positivo che in negativo. Il fratello di Belen e Cecilia lo scorso lunedì sera è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip e a nemmeno una settimana di distanza, ha avuto modo di essere intervistato ed ospitato per raccontare il suo punto di vista. Da sempre, Belen fuori dal gioco non solo ha tifato per i due fratelli ma li ha difesi a spada tratta dalle accuse e le offese del popolo della rete. Nelle scorse ore, la conduttrice di Tu si que vales ha avuto nuovamente modo di esprimere il suo punto di vista nei confronti del fratello minore. Belen, in più di una occasione è stata considerata una presenza molto forte, protettiva e presente. Su Instagram, l'argentina deve costantemente scagliarsi contro gli haters che la riempiono di insulti e chiedono spiegazioni e pareri. Da sempre la Rodriguez subisce una gogna mediatica non indifferente e da circa un paio di mesi, deve affrontare anche quella indirizzata a Jeremias e Cecilia.

Belen difende Jeremias: la replica della Rodriguez

Belen Rodriguez è tra i personaggi televisivi più attivi sui social. La showgirl argentina infatti, oltre a postare scatti e Stories, condivide la sua opinione con estimatori e detrattori. Quando c’è da rispondere ad un commento, non si tira mai indietro ed anzi, nella maggior parte dei casi è capace di risolvere e chiarire molti dubbi degli utenti. Qualcuno nelle scorse ore, le faceva presente che quella di Jeremias fosse stata maleducazione travestita da sincerità. Pronta la risposta di Belen: “Ricorda che mentre stai giudicando una persona che conosci, 10 giudicano te. Quindi se ti piace così continua pure. Beso”, ha replicato l’argentina senza mezzi termini. Nel frattempo, mentre Belen lo difende a spada tratta sui social, Jeremias Rodriguez è tra gli ospiti più attesi di Domenica Live anche se, proprio in questo caso, sul web si dice che potrebbe essere grande assente per via dei rapporti gelidi tra la sorella e Barbara d’Urso.

