CLARISSA MARCHESE/ Le nuove accuse a Fausto Brizzi dell'ex Uomini e donne (Domenica Live)

Ex Miss Italia e nota per la sua presenza nel programma Uomini e Donne, Clarissa Marchese è ritornata sotto ai riflettori in questi giorni per via delle accuse mosse al regista Fausto Brizzi

Ex Miss Italia e nota per la sua presenza nel programma Uomini e Donne, Clarissa Marchese, ospite oggi a Domenica Live, è ritornata sotto ai riflettori in questi giorni per via delle accuse mosse al regista Fausto Brizzi. La 23enne siciliana ha infatti partecipato al servizio di denuncia de Le Iene in cui ha rivelato di aver ricevuto diverse avances da Brizzi. L'episodio sarebbe avvenuto tra l'altro prima della sua partecipazione nel programma di Maria De Filippi, quando la giovane Marchese cercava di aprirsi la strada per un futuro nella cinematografia. Un sogno infranto a causa di quel provino che sarebbe stato organizzato dal regista e in cui le sarebbero state fatte delle pressioni affinché si spogliasse. Questo pomeriggio Clarissa Marchese ritornerà nel salotto di Barbara d'Urso a Domenica Live per dare la propria testimonianza. L'ex Miss Italia era già intervenuta nel programma di Canale 5 la scorsa domenica, ma in previsione della messa in onda del servizio de Le Iene aveva preferito non rivelare il nome del suo presunto molestatore.

CLARISSA MARCHESE, LE NUOVE ACCUSE A FAUSTO BRIZZI

Clarissa Marchese ha parlato a lungo in questi giorni di quanto sarebbe avvenuto con il regista Fausto Brizzi, che ha accusato di molestie. L'ex modella ha sottolineato infatti a La Repubblica di essersi ritrovata di fronte a due versioni del regista, una accogliente che l'ha fatta sentire a suo agio e un'altra invece brutale e del tutto stravolto in viso. Residente ora in America, la Marchese ha deciso di ritornare in Italia proprio per parlare di quanto le sarebbe accaduto diversi anni fa con Brizzi, sottolineando che all'epoca non c'è stata violenza sessuale perché è riuscita ad allontanarsi indenne. Tuttavia l'evento l'ha scossa nel profondo, tanto da farla sentire umiliata e offesa, obbligata a non raccontare nulla di quell'esperienza nel timore di non essere creduta. Anche per questo non ha sporto denuncia contro il regista italiano, soprattutto perché a livello pratico non ci sarebbe stata alcuna aggressione.

LA VITTORIA A MISS ITALIA E LA EX DI UOMINI E DONNE

Clarissa Marchese nasce a Sciacca, in Sicilia, nell'aprile del 1994 da padre pizzaiolo e madre di origini riberesi, ma cresciuta in America. Dopo aver impegnato diversi anni a studiare danza, la Marchese si diploma al Liceo Scentifico di Ribera con il massimo dei voti ed in seguito avvia un percorso di studi all'università di Parma. Partecipa nel 2014 a Miss Italia, la 75esima edizione del concorso di Bellezza, in cui viene incoronata vincitrice. Partecipa quello stesso anno a Cuochi e fiamme, un cook talent di La7 condotto dallo Chef Simone Rugiati, mentre l'anno seguente partecipa al videoclip Un'emozione fantastica del cantautore Massimo Di Cataldo. Nel 2016 partecipa invece a Uomini e Donne in qualità di tronista, per poi ritornare l'anno successivo in occasione dello speciale con i protagonisti delle edizioni precedenti, lo speciale Le Olimpiadi della Tv.

