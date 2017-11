Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / La coppia scoppia? Jeremias tifa per Francesco (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia e Ignazio, Grande Fratello Vip 2: Jeremias dopo aver visto alcune clip su Moser, dice la sua sulla coppia più spiata d'Italia e confessa di fare il tifo per Francesco Monte.

19 novembre 2017 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Inutile dirlo. Con molta probabilità, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser verranno divisi durante la puntata serale del Grande Fratello Vip di domani, in onda su Canale 5 con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Per la "coppia" dello scandalo in queste ultime ore, anche un messaggio aereo assolutamente contro. "Ignazio e Cecilia l'armadio c'è! Che schifo! Italia fans!", hanno scritto gli estimatori del reality show. Nonostante l'aereo abbia sorvolato il cielo di Roma per svariati minuti, i coinquilini della residenza più spiata di Cinecittà, si sono ripetutamente domandati a cosa fossero riferite quelle parole. Solo Lorenzo Flaherty pare avere fatto il giusto collegamento e molto probabilmente, condividerà presto il suo pensiero con il resto del gruppo. Nel frattempo, entrambi in nomination, rischiano – quasi certamente – di essere separati ad un passo dalle battute finali. Ormai infatti, mancano solo tre puntate alla fine dei giochi e quindi, uno dei due proseguirà la sua gara verso la vittoria “tutto da solo”.

Jeremias bacchetta Ignazio e fa il tifo per Monte

Cecilia e Ignazio però, dopo il rimprovero del GF, hanno deciso di non avere più alcun rapporto fisico. Questa netta “rottura” ha probabilmente creato dei malumori in Casa, comprese le scenate di gelosia della Rodriguez che ha accusato il fidanzato di essere “maschilista”. Nel frattempo, lontano dal GF Vip 2, anche Jeremias Rodriguez ha fatto sapere il suo punto di vista. E così, intervistato da Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, ha raccontato: “Le frasi che ha utilizzato Ignazio su mia sorella sono davvero tristi. Io non sapevo manco fosse successo qualcosa di fisico tra loro due”. Poi ha aggiunto che secondo il suo punto di vista, Ignazio è una persona immatura. Jeremias ha anche precisato che non si tratta di età ma proprio di carattere e modo di vivere le cose. In ultimo, per la gioia dei fan, ha confessato di fare assolutamente il tifo per Francesco Monte: “Quando Cecilia uscirà dalla casa dovrà parlare con Francesco perché se lo merita. Io tifo per lui. So che non è ancora finita”.

