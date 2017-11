Celebrity MasterChef / Anticipazioni prima puntata: chi sarà eliminato? (replica su TV8)

Celebrity Masterchef Italia, anticipazioni prima puntata: in onda in chiaro su TV8, la prima stagione in replica del cooking show con protagonisti famosi, tutte le info.

19 novembre 2017 Valentina Gambino

Celebrity MasterChef

Celebrity MasterChef, esattamente come è accaduto per la sua sesta edizione non famosa, arriva in chiaro su TV8 in attesa del suo debutto con la seconda edizione. A seguito del grande successo ottenuto da Sky, la prima edizione sbarca sul canale 8 del digitale terreste da oggi, domenica 19 novembre 2017 a partire dalle 21.15 circa. Dodici saranno i personaggi del mondo dello spettacolo, sport e giornalismo che si sfideranno per una gara a suon di fornelli e prodotti da cucina. Ecco chi vedremo alle prese con una veste del tutto inedita: il musicista Alex Britti, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, l’ex discografica ed attuale giudice di X Factor Mara Maionchi, l’ex rapper e cantante Nesli, l’ex Miss Italia e conduttrice Roberta Capua, l’astrologo Antonio Capitani, L’ex Iena e attrice Elena Di Coccio, l’attrice Enrica Guidi, il giornalista sportivo Stefano Meloccaro, la speaker radiofonica Marisa Passera, il campione di nuoto Filippo Magnini e l’attrice turca Serra Yilmaz. A giudicare questo variegato gruppo di personaggi famosi, un trio di giudici proprio niente male formato da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. In palio ci sono 100mila euro che saranno devoluti interamente in beneficenza.

Celebrity MasterChef, in chiaro la prima edizione

Lo spettacolo culinario ha preso il via su Sky lo scorso 16 marzo ed ha raggiunto un ottimo successo di pubblico. Bastianich, intervistato da Sorrisi.com, ha confessato che, essendo i concorrenti già famosi, salteranno la fase "timidezza". Cannavacciuolo invece racconta che davanti ad in fornelli non cambia nulla: "Perché un piatto se è buono è buono e se non è buono non lo è. Parla il piatto, non i concorrenti", confessa. Poi si parla del possibile atteggiamento "ribelle" che potrebbero avere i concorrenti essendo già popolari: "Anche le celebrità entreranno timorose nella masterclass. Perché comunque le cucine di MasterChef, diciamoci la verità, un po’ fanno paura!", sostiene Barbieri. Poi i tre chef fanno un veloce esame sulla bravura e le potenzialità dei concorrenti: "Sono convinto che Nesli verrà fuori bene, è una persona molto bella", afferma Cannavacciuolo mentre Barbieri li reputa tutti molto bravi anche se ha un occhio di riguardo per la Cucinotta e la Di Cioccio. In ultimo Bastianich: "A livello di interessi e passioni ovviamente condivido quella della musica con Alex Britti. Ma trovo sorprendente Maria Grazia Cucinotta, sono sempre stato abituato a vederla nel ruolo di grande attrice e ora scopro che è una donna veramente bellissima, elegante e molto preparata in cucina".

© Riproduzione Riservata.