Che tempo che fa / Ospiti e anticipazioni 19 novembre: Tiziano Ferro e Vincent Cassel

Che tempo che fa, anticipazioni del 19 novembre: Vincent Cassel e Tiziano Ferro tra gli ospiti di Fabio Fazio, con il conduttore anche Luciana Littizzetto con la sua ironia.

19 novembre 2017 Valentina Gambino

Che tempo che fa, anticipazioni

Che tempo che fa non sta riscuotendo il successo sperato. Ecco perché Fabio Fazio, forse per correre anche ai ripari, sta puntando su grandissimi nomi di punta per allietare il suo salotto televisivo con le sue interviste. Dapprima la gara degli ascolti televisivi l'ha visto confrontarsi con L'Isola di Pietro, la fiction Mediaset con protagonista Gianni Morandi. Questa volta invece, lo scontro è ancor più sentito con Rosy Abate, la serie interamente dedicata alla famosa malavitosa di Squadra Antimafia interpretata da Giulia Michelini. Questa sera, domenica 19 novembre, ci sarà un parterre di ospiti decisamente interessante. A cominciare dall'attore Vincente Cassel per continuare con l'amatissimo musicista di Latina, Tiziano Ferro. "Il mestiere della vita - Urban vs Acoustic" è il "nuovo" lavoro dell'artista che, confrontandosi con Fabio Fazio avrà modo di parlare della sua musica ed anche di qualche piccolo aspetto legato alla sua vita privata. Tra le novità del progetto, "Valore assoluto" in duetto con Levante, una delle artiste più quotate di questo periodo e attuale giudice di X Factor 2017.

Che tempo che fa, tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Oltre a Tiziano Ferro, ospite di Fabio Fazio nel corso della puntata domenica di Che tempo che fa, anche l'attore francese Vincent Cassel, interprete della pellicola dal titolo "The movie of my life". Tra gli altri ospiti del nuovo appuntamento, anche la figlia di Michele Gesualdi, ex Presidente della Provincia di Firenze malato da tre anni di Sla. Sandra parlerà di un tema attuale quanto delicatissimo: la fine della vita. Suo padre infatti, qualche mese addietro ha mandato il suo disperato messaggio alle istituzioni: “Oggi vi scrivo per implorarvi di accelerare l’approvazione della legge sul testamento biologico, con la dichiarazione anticipata di volontà del malato”. Una lettera che così si conclude: “Non si tratta di favorire l’eutanasia, ma solo di lasciare libero l’interessato, lucido cosciente e consapevole, di essere giunto alla tappa finale, di scegliere di non essere inutilmente torturato e di levare dall’angoscia i suoi familiari, che non desiderano sia tradita la volontà del loro caro”. Come sempre al fianco di Fabio Fazio, ritroveremo anche la divertente ironia di Luciana Littizzetto che racconterà i fatti della settimana. Tutti gli ospiti in studio saranno presentati da Filippa Lagerback.

