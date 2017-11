EMPIRE 4/ Anticipazioni del 19 novembre 2017: svelato il passato di Claudia?

Empire 4, anticipazioni del 19 novembre 2017, in prima Tv su Fox Life. Lucious inizia a ricordare tutto. Hakeem inizia la causa contro Anika. Riuscirà a vincere?

Empire 4, in prima Tv assoluta su Fox Life

EMPIRE 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 19 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Empire 4, in prima Tv assoluta. Si tratta del sesto, dal titolo "Il verdetto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Hakeem (Bryshere Y. Gray) e la famiglia discutono delle recenti richieste di Anika (Grace Byers), quando vengono avvisati di un servizio su TMZ. Il segreto di Lucious (Terrence Howard) è stato rivelato in diretta e viene insinuato che stia fregando tutti gli azionisti, oltre che agli utenti dell'etichetta. Intanto, Andre (Trai Byers) si risveglia al fianco di Pamela (Teyonah Parris), che ci tiene a sottolineare come il loro rapporto non sia solo un'avventura. Poco dopo la detective gli impedisce di prendere il suo cellulare, lasciando intendere di avere dei segreti. Claudia (Demi Moore) invece ribadisce a Lucious di non voler superare il limite con lui, dato che il loro rapporto è professionale. L'imprenditore invece crede di non essere del tutto convinto di voler riavere i propri ricordi, dati gli eventi negativi del suo passato. Più tardi, il Consiglio degli azionisti pretende di sapere la verità sulla salute di Lucious, che di contro non intende rispondere. Per riuscire a frenare la stampa, Cookie (Taraji P. Henson) decide di consentire ai giornalisti di seguire Lucious per 24 ore, ordinando a Becky (Gabourey Sidibe) di manovrare tutto dietro le quinte in modo che non si accorgano di nulla. Nel frattempo, Pamela riferisce ad Andre che Shine (Xzibit) si trovava nelle vicinanze del luogo dell'esplosione ed insinua che possa esserne il responsabile. Infine gli rivela che la Polizia ha dei sospetti sul suo conto e gli offre la possibilità di chiarire, ma Andre continua a mantenere la sua versione dei fatti. Durante la presentazione di Shine, Lucious inizia a vedere rosso ed a sentire una forte rabbia. Decide infine di chiedere l'aiuto di un vecchio amico, con cui intende ritornare all'etichetta. Andre tuttavia riferisce a Cookie che il Consiglio non intende sopportare altri attacchi da parte della stampa e che in caso di riscontro negativo chiederà le sue dimissioni. Lucious invece si presenta poco dopo con Eddie Barker (Forest Whitaker), annunciando di voler fare della musica. Nel frattempo, Hakeem si presenta a casa di Angelo (Taye Diggs) per parlare della custodia della bambina, ma finisce per aggredirlo e complicare la sua posizione. Andre invece prende di mira Shine e lo accusa di aver parlato della Polizia di quello che hanno fatto, ma dimostra solo di essere paranoico. Gli promette poi di parlare con la famiglia delle azioni di entrambe. Ore dopo, Hakeem preleva la bambina ed ottiene dei passaporti per andare all'estero, scegliendo una meta in cui non è prevista l'estradizione. Raggiunge poi Tiana e cerca di convincerla che è la soluzione migliore per Bella, riuscendo a convincerla a seguirlo. Grazie al supporto di Claudia, che gli insegna come sfruttare i colori per sentire la sua musica, Lucious inizia a vedere diversi frammenti del passato. Sospettando che il Consiglio voglia sollevarla, Cookie annuncia con un grande colpo di scena che Eddie Barker sarà al suo fianco per portare avanti l'etichetta. Il giorno seguente, Hakeem è pronto per prendere l'aereo per Cuba, ma Cookie lo interrompe e lo convince a non andarsene ed a lottare fino alla fine.

ANTICIPAZIONI DEL 19 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 6 "IL VERDETTO"

La famiglia dei Lyon si prepara per la battaglia legale a favore di Hakeem, in modo che ottenga la custodia di Bella. I familiari del ragazzo si uniscono per supportarlo, ma Hakeem si infuria con Tiana e la incolpa di aver riferito a Cookie le sue intenzioni di partire per Cuba. I due finiscono quindi per interrompere la loro relazione. Intanto, Andre decide di fare delle sedute con un nuovo terapeuta, mentre Jamal pensa a come poter presentare Warren al padre. Becky riceve un'amara sorpresa quando il suo ex, il rapper J Poppa, ritorna all'Empire per registrare il suo ultimo album ed avere di nuovo una relazione con lei. Diana invece ritorna da un viaggio, ma si scopre che ci sono dei segreti oscuri che riguardano il suo ritorno. In questo modo Hakeem viene visto con sospetto dai giudici, che affidano quindi la piena custodia della figlia ad Anika.

