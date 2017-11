FORREST GUMP/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks e Robin Wright (oggi, 19 novembre 2017)

Forrest Gump, il film in oda su Rete 4 oggi, domenica 19 novembre 2017. Nel cast: Tom Hanks e Robin Wright, alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.

19 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST TOM HANKS

Il film Forrest Gump va in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola del 1994 che è stata diretta da Robert Zemeckis (la trilogia di Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Cast away) e interpretata da Tom Hanks (Salvate il soldato Ryan, Big, Captain Philips - Attacco in mare aperto), Robin Wright (Wonder woman, La storia fantastica, la serie tv House of cards) e Gary Sinise (Apollo 13, Uomini e topi, la serie tv CSI: NY). Il film è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Winston Groom, pubblicato nel 1986. La vicenda narra, attraverso la vita di Forrest Gump, i cambiamenti della società americana e i principali avvenimenti nel corso di 30 anni di storia. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FORREST GUMP, LA TRAMA DEL FILM

Stati Uniti, 1981. Forrest Gump (Tom Hanks) è un uomo che soffre di un lieve ritardo mentale. Quasi per caso, fermo alla fermata di un autobus, comincia a raccontare la propria vita ai passanti e a chi è lì fermo in attesa dell'arrivo dell'autobus. Forrest viene cresciuto dalla madre, che gli insegna a non farsi trattare diversamente nonostante il suo handicap. Il ragazzo non avrebbe i requisiti minimi per accedere alla scuola pubblica, ma la madre riesce a farlo iscrivere comunque. Lì Forrest conosce Jenny (Robin Wright), la sua prima amichetta. Forrest è costretto a portare degli scomodi tutori alle gambe che lo rendono lo zimbello di tutti, ma un giorno per sfuggire a dei bulli comincia a correre con tanta energia ad distruggere i supporti. Riesce così a fuggire e si scopre un grande corridore. Grazie a questa sua abilità, riesce anche ad iscriversi all'Università, grazie ad una borsa di studio sportiva. Ottenuta la laurea, Forrest si arruola nell'esercito, dove conosce Bubba (Mykelti Williamson), un uomo di colore anche lui affetto da un lieve ritardo mentale. Il suo sogno è governare un peschereccio per entrare nell'azienda di famiglia che produce gamberi. Le vite di Forrest e Jenny si sono temporaneamente separate. Lui la ritrova quasi per caso in uno strip bar dove sta cantando nuda e la porta via con l'intenzione di salvarla. Poco dopo però il ragazzo deve partire per il Vietnam e sarà costretto ad abbandonare di nuovo Jenny.

