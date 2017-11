GIALLO JEREMIAS RODRIGUEZ A DOMENICA LIVE/ Botta e risposta Izzo-d’Urso: “non ha accettato il mio invito”

Giallo Jeremias Rodriguez a Domenica Live: come mai l'ex gieffino non è in studio? Equivoci tra Simona Izzo e Barbara d'Urso, poi la conduttrice svela la verità.

19 novembre 2017 Emanuela Longo

Jeremias Rodriguez

Dall’inizio del Grande Fratello Vip, siamo stati abituati a vedere, ospiti in studio a Domenica Live, tutti i concorrenti che uno dopo l’altro hanno lasciato il reality di Canale 5. Oggi, dunque, nella nuova puntata del programma di Barbara d’Urso si attendeva anche la presenza di Jeremias Rodriguez, fratello minore della showgirl argentina Belen e ultimo eliminato - per volere del pubblico da casa - dal GF Vip nella puntata dello scorso lunedì. La sua assenza, però, la si è notata sin da subito intanto perché il giovane, ospite ieri di Silvia Toffanin, non è stato annunciato dalla padrona di casa di Domenica Live. In apertura del talk con protagonisti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, è arrivata la conferma, poiché Jeremias non era tra i personaggi presenti in studio. Un'assenza che sarebbe passata forse in sordina se Simona Izzo non avesse commesso una sorta di "gaffe", lasciando intendere che il fratello di Cecilia e Belen sarebbe arrivato presto in studio. Da qui sarebbe nato una sorta di botta e risposta tra la Izzo e la d'Urso, all'insegna di equivoci e parole non dette.

LA SPIEGAZIONE DELLA CONDUTTRICE

Simona Izzo attendeva oggi la presenza in studio di Jeremias Rodriguez dal quale, forse, aspetta ancora le famose scuse per le parole che il ragazzo ha pronunciato nella Casa del Grande Fratello Vip nei suoi confronti. Il giovane glielo avrebbe perfino comunicato via messaggio ma, di fatto, non rientra oggi tra gli ospiti. "Jeremias non ha accettato il mio invito", ha quindi annunciato Barbara d'Urso, facendo inizialmente finta di non capire a chi la Izzo si stesse riferendo. A detta della padrona di casa, la redazione del programma avrebbe invitato Jeremias così come fatto per tutti gli ex concorrenti del reality, ma lui avrebbe rifiutato. La Izzo, a quel punto, ha insistito asserendo che avrebbe ricevuto poco fa un suo messaggio nel quale annunciava il suo arrivo: "Ma chi se ne frega di quello che ti ha scritto!", ha insistito Barbara, ribadendo che il fratello di Belen non ci sarà ed aprendo così un vero e proprio giallo sui motivi che avrebbero spinto il ragazzo a non partecipare in trasmissione. L'ex gieffino ha realmente ricevuto l'invito o c'entrerebbero i vecchi attriti tra la padrona di casa di Domenica Live e la sorella maggiore di Jeremias?

© Riproduzione Riservata.