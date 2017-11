GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ News dalla casa: malumori per il messaggio di Jeremias, ansia per Ignazio

Grande Fratello Vip 2017 ed. 2 news dalla casa: Jeremias Rodriguez semina il panico con un videomessaggio, nel mirino Ignazio Moser Raffaello Tonon e Luca Onestini.

19 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Jeremias Rodriguez, l’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip 2017, ha inviato un videomessaggio ai suoi compagni d’avventura esprimendo il suo pensiero su ciascuno dopo aver visionato diversi filmati della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Quello che è rimasto più colpito dalle parole dell’argentino è sicuramente Ignazio Moser che, non solo ha una storia d’amore con Cecilia ma aveva legato molto con lo stesso Jeremias. Dopo aver lasciato la casa, però, il fratello di Belen ha ascoltato e visto cose che non gli sono affatto piaciute. “Ignazio fuori ho visto alcune cose che non mi sono piaciute, ma tutto si risolve. Avremo modo di parlare”, sono le parole che Jeremias ha rivolto a Ignazio. Visibilmente colpito dalle dichiarazioni dell’amico, Moser ha cominciato a pensare a tutto ciò che ha detto nella casa. Sul suo volto appare ansia e preoccupazione. In giardino con Giulia e Aida, il ciclista ammette di sentirsi "torturato" da questo messaggio, visto che non ha possibilità di replicare al diretto interessato e non può nemmeno chiedere ulteriori spiegazioni per capire le sue parole. Tuttavia, il videomessaggio non sembra aver colpito molto Cecilia che continua a dedicare le sue attenzioni al suo amato.

LE DURE PAROLE DI JEREIAS PER LUCA ONESTINI

Jeremias Rodriguez ha puntato il dito soprattutto contro Raffaello Tonon e Luca Onestini, il primo colpevole di non averlo capito fino in fondo e il secondo accusato ancora di non essere mai stato realmente sincero. “Raffaello ti trovo molto intelligente, ma non capisco perché tu non rifletta su te stesso. Non hai senso dell’umorismo: ero geloso di mia sorella e non mi hai capito. Dici che non ti sei fatto influenzare da Luca, ma è chiarissimo che è stato così. Luca abbiamo iniziato questo percorso vicini, poi ti ho detto la mia e tu ti sei distanziato. Hai tirato fuori i cogl*** solo in puntata, poi in settimana non mi guardavi nemmeno. Non mi dispiace perché non conti tanto nella mia vita”. Parole durissime quelle dette da Jeremias che hanno lasciato il segno soprattutto sull’opinionista mentre l’ex tronista di Uomini e Donne appare molto più tranquillo. “Bisogna dare il giusto peso alle situazioni, non bisogna ingigantire", afferma Luca.

