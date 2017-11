GRANDE FRATELLO VIP A DOMENICA LIVE / Jeremias Rodriguez rifiuta di andare da Barbara d’Urso? (19 novembre)

Grande Fratello Vip 2 a Domenica Live: Jeremias Rodriguez sarà nel salotto di Barbara d'Urso? Voci di corridoio dicono che potrebbe glissare il suo invito...

19 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip a Domenica Live

Come documentato da uno scatto di Riccardo Signoretti, questo pomeriggio il direttore del settimanale "Nuovo" sarà ospite nel parterre di Domenica Live, al fianco di Carmen Russo. Una fotografia postata su Instagram, annuncia i nuovi scenari che vedremo a breve da Barbara d'Urso, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 13.55 in poi. Come sempre, la ruspante conduttrice napoletana aprirà una lunghissima parentesi dedicata alle dinamiche del Grande Fratello Vip 2. In studio, oltre ai due ospiti sopracitati, ci sarà spazio come sempre anche per Simona Izzo, Marco Predolin e Carmen Di Pietro. È probabile anche che si aprirà una lunga parentesi su Corinne Clery e Serena Grandi che, dopo essersi reciprocamente abbracciate in diretta, secondo ciò che riferisce Dagospia potrebbero anche lavorare ad un progetto teatrale insieme che vedrà la luce nel corso dei prossimi mesi. Proseguiranno gli scontri televisivi tra Simona e Marco? Come ben sapete fino alla scorsa settimana, i due battibeccavano anche tirando in mezzo Ricky Tognazzi, sceso in campo per difendere la moglie dalle accuse dell’ex baffuto conduttore.

Jeremias Rodriguez da Barbara d’Urso?

Lo scorso lunedì sera Jeremias Rodriguez ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip: sarà oggi in onda da Barbara d’Urso? Tradizione vuole che l’eliminato debba prima presenziare a Verissimo, in onda con Silvia Toffanin ogni sabato. Così ieri pomeriggio è accaduto e quindi, il fratello d Belen dovrebbe essersi sulla famosa poltrona bianca di Domenica Live. Secondo le primissime voci del web, Jeremias potrebbe essere assente anche per via dei precedenti dibattiti tra opinionisti che non hanno di certo usato parole al miele nei confronti di sua sorella Cecilia. Proprio Karina Cascella per esempio, ha avuto modo di scontrarsi a distanza con Belen e quindi, il fratello minore potrebbe avere deciso di tirarsi fuori da questi siparietti altamente trash. È ben noto in ultimo, che la conduttrice e Belen non abbiamo certo reciproca stima ma in passato, proprio Cecilia è stata ospite della d’Urso. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se Jeremias avrà voglia di confrontarsi anche con la conduttrice nel suo famoso salotto domenicale.

