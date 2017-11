Giulia Michelini / Rosy Abate parte la caccia ai fratelli Sciarra

Rosy Abate, il personaggio dell’omonima serie interpretato da Giulia Michelini, dopo aver riacquistato la speranza di riabbracciare Leonardino cerca vendetta per la morte di Francesco.

19 novembre 2017 Francesca Pasquale

Rosy Abate

LEONARDINO È VIVO

Tra poche ore su Canale 5 ritorna l’appuntamento con la fortunata fiction Rosy Abate, della quale viene proposta la seconda puntata. Una fiction che vede grande protagonista Giulia Michelini nelle vesti di Rosy Abate. In attesa di scoprire cosa accadrà in questo nuovo appuntamento ricordiamo quanto successo la passata settimana. Rosy Abate sembra essere felice grazie al tentativo di rifarsi una vita lontano da Palermo con una identità nuova al fianco di un uomo di nome Francesco di cui si è innamorata. Lavora presso un supermercato come commessa ma purtroppo per lei il passato ritorna a bussare alla propria porta sotto forma dei fratelli Sciarra. La avvicinano facendole avere una chiavetta usb ed un foglio con un numero di telefono. La chiavetta contiene un video nel quale la Abate riconosce le sembianze del figlio Leonardino. Prima di scendere a compromessi con i Sciarra, Rosy si giovando dell’aiuto di De Silva per essere certa che effettivamente il figlio non sia morto. Appurato questo, incontra i Sciarra scoprendo che loro sono pronti a farle riabbracciare il figlio ma in cambio chiedono il suo aiuto per portare avanti importanti affari riguardante il traffico della droga ed in particolare con il boss dei marsigliesi Bastelica.

LA DRAMMATICA MORTE DELL’AMATO FRANCESCO

Intanto la copertura di Rosy salta completamente con Francesco che scopre ogni cosa sul suo passato, il tutto mentre la donna raggira il figlio del boss marsigliese per avere un incontro a Montecarlo con lui. Purtroppo l’incontro si trasforma nell’ennesima tragedia a cui è costretta a fare da testimone Rosy Abate in quanto nel corso di una sparatoria viene ucciso Francesco che nel frattempo l’aveva raggiunta per aiutarla. La Abate riesce a scappare giusto in tempo ritrovandosi in una sconosciuta spiaggia con il numero del cellulare degli Sciarra tra le mani. Nella nuova puntata della fiction, per Rosy Abate parte la caccia ai fratelli Sciarra non solo per poter riabbracciare il piccolo Leonardino ma anche per vendicare la morte di Francesco al quale peraltro aveva detto di si dinnanzi ad una proposta di matrimonio. Inoltre, Jean Bastilica, figlio del boss dei Marsigliesi, dopo la morte del padre avvenuto nell’incontro con l’Abate è a sua volta pronto a vendicarsi.

