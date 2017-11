I PIONIERI DELL'ALASKA/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler (oggi, 19 novembre 2017)

I pionieri dell'Alaska, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 novembre 2017. Nel cast: Jeff Chandler e Anne Baxter, alla regia Jesse Hibbs. La trama del film nel dettaglio.

19 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JEFF CHANDLER

Il film I pionieri dell'Alaska va in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 novembre 2017, alle ore 16.40. Una pellicola western del 1955 che è stata diretta da Jesse Hibbs (All'inferno e ritorno, La mano vendicatrice, Il sentiero della rapina) e interpretata da Jeff Chandler (L'amante indiana, L'urlo della battaglia, La tragedia del Rio Grande), Anne Baxter (Eva contro Eva, I dieci comandamenti, Il filo del rasoio) e Rory Calhoun (Tramonto di fuoco, La magnifica preda, Come sposare un milionario). Il film è stato tratto dallo spettacolo teatrale The spoliers, scritto a sua volta da Rex Beach e James MacArthur, a sua volta tratto dall'omonimo romanzo di Beach. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

I PIONIERI DELL'ALASKA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Due proprietari di una ricca miniera d'oro, si contendono fra loro la miniera stessa e l'amore della proprietaria del saloon locale. I due soci vengono però costretti a cedere il ricco giacimento ad un agente governativo con l'inganno. Quando i due si accorgono di essere stati raggirati si rendono conto che l'unico modo per tornare in possesso della loro miniera è recuperarne l'atto di proprietà, contenuto in una cassaforte. Il ricco giacimento d'oro, situato nello Yukon, fa però gola a molti e tutti hanno interesse ad impedire che l'atto di proprietà rientri in possesso dei suoi legittimi proprietari. Per ostacolare il percorso dei due il falso agente governativo ha anche un asso nella manica. Uno dei due viene infatti accusato di omicidio e ingiustamente imprigionato. Riuscirà ad uscire solo grazie all'aiuto del compagno e della donna di cui entrambi sono innamorati. Risolto questo problema però, rimane ancora da raggiungere l'obiettivo principale, localizzare ed aprire la cassaforte che custodisce l'atto di proprietà, in mano all'agente governativo che non ha nessuna intenzione di cederla.

