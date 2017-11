Jeremias Rodriguez / Videomessaggio nella Casa: “Certe cose non mi sono piaciute…” (Grande Fratello Vip 2)

Jeremias Rodriguez, il videomessaggio del fratello di Cecilia arriva nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, ecco cosa ne pensa di ciò che ha visto fuori dal gioco...

19 novembre 2017 Valentina Gambino

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez pare avere un suo pensiero chiaro su Ignazio Moser e adesso, difficilmente potrà cambiare idea. Il ragazzo con il carattere "fumantino" ma decisamente schietto, una volta uscito fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2, ha avuto modo di vedere alcune dichiarazioni dell'ex ciclista ed ha confessato di non averle assolutamente gradite. Intervistato da Silvia Toffanin nel corso di Verissimo andato in onda ieri pomeriggio, ha avuto modo di raccontare il suo chiaro punto di vista sulle ultime faccende della residenza più spiata di Cinecittà. “Che ti devo dire Silvia? Non mi piace il modo in cui lui abbia parlato, quando ha detto che si è svuotato. Non la trovo una cosa carina. Mi hanno dato molto fastidio le dichiarazioni di Ignazio su mia sorella, appena sarà fuori parlerò prima con lui. È troppo piccolo di testa per mia sorella Cecilia e prima di giudicare voglio capire com’è lui fuori dalla casa”, così ha commento il fratello di Belen dopo la domanda della conduttrice.

Jeremias, arriva il messaggio nella Casa

Jeremias Rodriguez quindi, alcune ore fa si è palesato anche dentro la Casa del Grande Fratello Vip con un chiaro videomessaggio che metterà in crisi un po' tutti. “Ho visto cose che non mi sono piaciute tanto, ma avremo modo di parlarne al di fuori!", ha affermato il ragazzo parlando con Ignazio Moser. Il fratello di Belen ha lasciato dei messaggi anche per gli altri coinquilini, tra Ivana e Cristiano: "Ti apprezzo tanto anche se non hai fatto vedere tante cose belle della tua persona ma io ti ho accettato anche così". Un piccolo messaggio anche per Lorenzo Flaherty con un po' di delusione: "hai scelto di avere un ruolo secondario e stare con i più forti...". Parole di molta stima per Daniele Bossari e Giulia De Lellis ma critiche per Raffaello Tonon e Luca Onestini: “Abbiamo iniziato sempre vicini ma appena ho detto la mia a te non è piaciuto… sicuramente qualche parola potevo risparmiamela, non ti dico che mi dispiace ma ho poco da dire”. “Aida mi sei entrata nel cuore – confessa parlando con la Yespica. – sei una grande donna, mi manchi un sacco!”.

