Lite Carmen Di Pietro vs Simona Izzo/ L'ex marito Giuseppe Iannoni: “Mi ha visto con l'amante” (Domenica Live)

Lite Carmen Di Pietro vs Simona Izzo a Domenica Live. L'ex marito della showgirl Giuseppe Iannoni rivela: “Mi ha visto con l'amante”. Le ultime notizie sull'acceso confronto tra le due donne

19 novembre 2017 Silvana Palazzo

“Simona Izzo mi aveva visto con la mia amante”. Con questa rivelazione a Domenica Live il marito di Carmen Di Pietro riaccende lo scontro tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Un'altra lite con la regista protagonista dopo le foto pubblicate da Novella 2000 che ritraggono il marito della showgirl, da cui è separata, mentre bacia un'altra donna. “Io non avrei avuto difficoltà a parlargliene, ma non gliel'avrei detto, perché avevo ripreso a corteggiarla”, ha spiegato Giuseppe Iannoni a Barbara d'Urso. Ma non intende affatto difendersi per quello che definisce un “bacio a stampo”. Nella lite di coppia finisce dunque Simona Izzo: “Mi offendi quando dici di non conoscermi, mi hai visto tante volte in tante trasmissioni e pure quella sera al locale in cui mi hai visto con quella ragazza - aggiunge il marito di Carmen Di Pietro nello studio di Canale 5 - Però non mi hai fatto un danno, perché ero separato”. La regista dal canto suo continua a smentire quell'incontro fortuito al ristorante, mentre Carmen Di Pietro è convinta che le abbia nascosto la verità.

LITE CARMEN DI PIETRO - SIMONA IZZO A DOMENICA LIVE

Il caso è scoppiato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, quando Simona Izzo aveva predetto a Carmen Di Pietro il tradimento del marito Giuseppe Iannoni. “Perché ti devo dire che l'ho visto, se non si chi è? Sei innamorata di lui? E allora perché mi devi rompere?”, incalza la regista in un colloquio fuori onda con la showgirl. “Devi chiedere a lui perché deve andare a baciare le signore bionde”, aggiunge Simona Izzo. “Lei fa la pettegola... Le avevo fatto mille domande nella Casa, perché lei lo sapeva...”, urla Carmen Di Pietro a Domenica Live. “Non è che hai fatto fare tu le fotografie? Non mi conosce mica nessuno...”, sbotta Giuseppe Iannoni lanciando una pesante insinuazione nei confronti della regista. “Ci sono uscito mezza sera, non mi ricordo neppure come si chiama...”, prosegue. “Ci sono rimasta male, perché tra donne bisogna essere solidali, dove dirmelo”, ribatte Carmen Di Pietro.

