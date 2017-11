MANUELA VILLA/ Presenta il nipotino in tv: il figlio segreto del Reuccio è in Russia? (Domenica Live)

Manuela Villa ospite oggi della trasmissione Domenica Live: presenta il nipotino e parla del presunto fratellastro segreto, figlio russo del Reuccio della canzone italiana.

19 novembre 2017 Emanuela Longo

Manuela Villa a Domenica Live

Manuela Villa torna ad essere ospite, questo pomeriggio, della nuova puntata di Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara d'Urso, per presentare per la prima volta in tv il suo nipotino Leonardo, nato nei mesi scorsi. Tra il piccolo, figlio di Claudio Jr e il nonno, il Reuccio della canzone popolare italiana, c'è una somiglianza sorprendente che lo rende davvero unico e che accende i sorrisi di zia Manuela, oggi ospite della d'Urso anche per un altro motivo. L'argomento, infatti, torna ancora una volta sulle voci legate ai figli segreti di Claudio Villa, partendo dalle rivelazioni di Paolo Limiti, il compianto conduttore scomparso lo scorso giugno ma che un anno fa, ospite proprio a Domenica Live, aveva reso un'indiscrezione clamorosa rivelando: "Ci sono da tempo delle voci per cui si diceva che ci sarebbero altri due figli di Claudio Villa, anzi tre, uno sarebbe all’estero, ma sono cose che abbiamo sentito dire di molti personaggi famosi". A detta di Limiti, uno dei figli segreti avrebbe dimostrato una somiglianza clamorosa con il cantante scomparso 30 anni fa, asserendo "È una controfigura, è identico" e rivelando di avergli anche fatto una foto.

I PRESUNTI FIGLI SEGRETI DI CLAUDIO VILLA

In occasione della presenza in studio del nipotino di Manuela Villa, il primo a prendere il cognome Pica-Villa, si tornerà a parlare oggi dei presunti figli segreti del padre naturale, Claudio Villa. Nuove indiscrezioni giunsero lo scorso marzo alla medesima trasmissione dell'ammiraglia Mediaset da parte di un uomo, Ettore Geri, il quale aveva dichiarato di aver conosciuto molto bene il Reuccio, rivelando in riferimento ai presunti figli segreti: "So che ce n'è uno in Russia che so che fa l'ingegnere, un paio in Giappone, altri due nella campagna laziale". A quanto pare, un figlio segreto in Russia ci sarebbe realmente, almeno stando alle anticipazioni della padrona di casa di Domenica Live. Già in passato era stata la stessa Manuela a replicare all'indiscrezione dicendosi favorevole ad un incontro con il presunto fratellastro: "se fosse vero, mi piacerebbe abbracciare un altro elemento della famiglia", aveva detto, lanciando una sorta di sfida-provocazione: "Be’, se è pure bravo, si canta insieme".

