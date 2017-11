MARCELLA BELLA / Il nuovo album: ‘Metà amore e metà dolore’ (S’è fatta notte)

La cantante italiana Marcella Bella ospite nella seconda serata di Rai 1 nella nuova puntata di S’è fatto notte condotto da Maurizio Costanzo, per parlare del suo nuovo album ma non solo.

19 novembre 2017 Francesca Pasquale

Marcella Bella

IL NUOVO ALBUM “METÀ AMORE E METÀ DOLORE”

Nella seconda serata di Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione S’è fatto notte condotta da Maurizio Costanzo. Ospite di questa puntata è la cantante siciliana Marcella Bella che sarà intervistata per parlare della sua eccezionale carriera e anche e soprattutto del suo nuovo album intitolato Metà amore e metà dolore, uscito in queste settimane, prodotto da Mario Biondi ed anticipato durante la scorsa estate dal singolo Non mi basti più. Un album di inedito registrato in studio, uscito esattamente a cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico. In una recente intervista rilasciata a TgCom24, Marcella Bella ha raccontato come sia nato questo progetto condiviso con Mario Biondi. “Non lo incontravo da anni e in occasione di 'Una serata Bella' abbiamo cantato insieme 'L'ultima poesia'. Poi Gianni e Rosario, i miei fratelli, che sono suoi amici storici, hanno scritto questa canzone, le nostre due voci erano molto belle insieme così è nato il progetto. Mario se ne è talmente innamorato che ha deciso di produrre l'album”.

DA 38 ANNI INNAMORATA DELLO STESSO UOMO

Nel corso della stessa intervista, Marcella Bella ha avuto modo di parlare anche della propria vita privata spiegando quale sia il segreto di una storia d’amore che ormai dura da ben 38 anni con un piccolo accenno al suo saper ancora essere icona sexy: “E' stato bravo mio marito che mi ha saputo tenere a bada. Sono molto passionale. Non mi piacciono gli amoruncoli. Sono passionale quando canto, quando litigo, quando amo. Il segreto è partire con il piede giusto. Spesso le persone si mettono insieme per convenienza, per amicizia, quando leggo eravamo molto amici e poi ci siamo innamorati, io non ci credo, per me deve nascere tutto da una grande passione. Mario (il marito, ndr) mi dice sempre che mi stima molto come donna.. Icona sexy? Forse questo è anche il segreto del mio matrimonio. Non rinuncio mai alla mia femminilità, mio figlio maggiore mi prende sempre in giro, dice che sono una mamma come tutte le altre ma che non mi ha mai visto senza rossetto (ride, ndr). E io aggiungo, e neanche con le ciabatte... che hanno sempre il tacchettino e il peluche”.

