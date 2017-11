MARTINA COLOMBARI/ Sul palco del Festival di Sanremo? (Che tempo che fa)

Martina Colombari potrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2018. L'ex Miss Italia oggi sarà ospite di Che tempo che fa, in onda come sempre su Rai 1

Martina Colombari

Quello di Martina Colombari è uno dei nomi più discussi del momento, per via della sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2018. Sembra infatti che l'ex Miss Italia potrebbe diventare valletta della kermesse, come rivelato durante una puntata di Sabato Italiano da Eleonora Daniele. Una possibilità che comunque la Colombari non disdegna e che anzi le farebbe molto piacere. Questa sera Martina Colombari sarà invece ospite del salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, come sempre in onda su Rai 1. In questi giorni il nome dell'ex modella ha attirato inoltre i riflettori mediatici grazie al suo volontariato per In farmacia per i bambini, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus e di cui è testimonial. Il progetto è volto a sensibilizzare la raccolta di diversi prodotti pediatrici per i bambini che vivono in povertà sia in Italia che ad Haiti. La raccolta riguarda farmaci e alimenti dedicati all'infanzia e qualsiasi prodotto che serva a contrastare la povertà sanitaria.

MARTINA COLOMBARI, LE TRAGEDIE SFIORATE

Martina Colombari ha di recente deciso di darci un taglio e nel vero senso della parola. Con un look fresco e giovanile, l'ex Miss Italia ha partecipato in queste settimane all'Official Night Out di Milano, che ha attirato diversi volti noti dello spettacolo grazie a un'iniziativa di Fox Life. La Colombari ha raccontato in questa serata un episodio tragico della sua vita, in cui si è ritrovata a sfiorare la morte per ben due volte. L'ex modella ha rivelato infatti di essersi ritrovata in un hotel di Manchester durante un allarme bomba annunciato dall'Ira, un evento accaduto quindici anni fa. Come sottolinea Il Giornale, in quell'occasione la Colombari è stata allontanata dalla zona grazie all'intervento delle autorità, insieme ad altre 75 mila persone. L'esplosione tuttavia ha provocato 200 feriti circa. Un secondo episodio che ha ricordato Martina Colombari nella sua intervista riguarda invece una vacanza ai Caraibi, che vennero colpiti da un violento uragano in grado di spazzare via tutto.

LA CARRIERA

Nata nel 1975 a Riccione, Martina Colombari è una nota modella e attrice italiana e può contare nella sua carriera l'elezione a Miss Italia, avvenuta nel 1991. Un traguardo che le permette in seguito di essere considerata una delle top model internazionali del momento e che la porta a lavorare con grandi brand della moda, come Giorgio Armani, Roberto Cavalli e Gianni Versace. La sua carriera nella moda durerà venti anni, in cui la Colombari riuscirà a lavorare per i marchi più importanti e che la porterà a diventare uno dei volti più quotati per le campagne pubblicitarie. Allo stesso tempo la modella inizia a lavorare in televisione grazie a programmi come Un disco per l'estate e Controcampo, in cui la vediamo nel ruolo di co-conduttrice, per poi debuttare nelle fiction di grande successo come Carabinieri e Un medico in famiglia. Fidanzata per diversi anni con il campione degli sci Alberto Tomba, Martina si è legata in seguito all'ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta, con cui si è sposata nel 2004. Nello stesso anno è nato inoltre il figlio Achille.

