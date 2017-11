MIRIANA TREVISAN/ Assente da Barbara d'Urso per evitare lo scontro con Eva Henger? (Domenica Live)

Miriana Trevisan, evitato lo scontro con Eva Henger a Domenica Live: solo motivi personali dietro la scelta? La d'Urso la invita a condurre al suo posto ironizzando sulle sue parole.

19 novembre 2017 Emanuela Longo

Miriana Trevisan

Si torna a parlare di Miriana Trevisan, ex ragazza di Non è la Rai, nel corso della nuova puntata di Domenica Live. La parentesi affrontata è quella delle molestie sessuali e della querelle che vede protagonista da una parte la Trevisan e dall'altra Eva Henger, moglie di Massimiliano Caroletti e dalla prima accusato di essere stato protagonista di avance insistenti sul set del film Bastardi. "Il produttore, Massimiliano Caroletti, mi diede il tormento per giorni. Io ero sconvolta dalla sua sfacciataggine anche perché stava per arrivare sul set sua moglie, Eva Henger. Lo rifiutai in tutti i modi", aveva asserito Miriana nella medesima intervista in cui accusava Tornatore di molestie. A sua detta, dopo quel rifiuto furono tagliate dal film tutte le scene in cui era protagonista. La Henger non ci sta ed in varie occasioni era intervenuta nelle trasmissioni di Barbara d'Urso per prendere le difese del marito e dare della bugiarda alla Trevisan, come avvenuto anche nello spazio riservato oggi all'argomento molestie nel corso della nuova puntata di Domenica Live. Tuttavia, è mancato ancora una volta il confronto diretto tra le due donne e non per volontà della Henger. Secondo quanto rivelato dalla padrona di casa, sebbene fosse stato da diversi giorni tutto prenotato, dal biglietto aereo alla camera d'albergo, alla fine Miriana Trevisan sarebbe stata costretta a rifiutare l'invito di oggi per motivi personali. Eva, ovviamente, ha dato per scontato che dietro la sua decisione ci fosse più che altro la scoperta da parte della showgirl della sua presenza e di quella della figlia in studio.

BARBARA D'URSO IRONIZZA: "VIENI A CONDURRE AL MIO POSTO"

Durante la parentesi dedicata a Miriana Trevisan (grande assente) ed Eva Henger, quest'ultima ha nuovamente voluto ricordare la vecchia intervista di almeno due anni fa rilasciata dall'ex ragazza di Non è la Rai ai microfoni de I radioattivi su Radio Club 91, nel corso della quale diceva: "Vorrei un programma serio ed elegante. Potrei condurre al posto di d’Urso e Panicucci. Ma sono tutti raccomandati". La conduttrice ha prima ironizzato su quella frase, rivolgendosi a Pier Silvio Berlusconi e rivelando la volontà di andare in vacanza la prossima settimana. Poi, riferendosi alla Trevisan, sempre con tono ironico l'avrebbe invitata a condurre al suo posto nella trasmissione già interamente preparata da lei. Infine ha voluto chiudere lo spazio ipotizzando che Miriana potesse aver detto quelle dichiarazioni in maniera altrettanto ironica, senza quindi infierire oltre. Staremo a vedere se la Trevisan accetterà l'invito di Barbara d'Urso anche in altre occasioni e soprattutto se si renderà disponibile ad un faccia a faccia con Eva Henger, replicando non solo via social - come aveva fatto nei giorni scorsi - ma anche dal vivo alle controaccuse (tutte ampliamente documentate) della moglie di Caroletti.

