Mai così vicini/ Su Rai 1 il film con Michael Douglas e Diane Keaton (oggi, 19 novembre 2017)

Mai così vicini, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 19 novembre 2017. Nel cast: Rob Reiner che ha diretto anche la regia, Michael Douglas e Diane Keaton. Il dettaglio della trama.

19 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 1

MICHAEL DOUGLAS NEL CAST

Il film Mai così vicini va in onda su Rai 1 oggi, domenica 19 novembre 2017, alle ore 17.05. Una pellicola romantica del 2014 che è stata diretta e interpretata da Rob Reiner (Harry ti presento Sally, Stand by me - Ricordo di un'infanzia, La storia fantastica). Nel cast anche Michael Douglas (Attrazione fatale, Un giorno di ordinaria follia, Basic instinct), Diane Keaton (Io e Annie, Il padrino, Tutto può succedere - Something's gotta give) e Sterling Jerins (L'evocazione - The conjuring, Colpo di stato, Paterson). Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MAI COSÌ VICINI, LA TRAMA DEL FILM

Oren Little (Michael Douglas) è un agente immobiliare di successo da poco rimasto vedovo. A causa di questa tragedia decide di mettere in vendita la sua stessa casa, dove non può più vivere a causa dei numerosi ricordi della moglie con cui è costretto a convivere. In attesa di vendere la casa Oren si trasferisce in un piccolo appartamento in un residence, dove si scontra subito con i vicini a causa del suo atteggiamento cupo e scontroso. Fra i vicini c'è anche Leah (Diane Keaton), cantante in un night club e vedova a sua volta. A complicare ulteriormente la vita di Oren è il ritorno di Luke (Scott Shepherd), figlio allontanatosi anni prima dalla famiglia per problemi di droga. Con lui c'è Sarah (Sterling Jerins), sua figlia e quindi nipote di Oren. Il nonno dovrà badare alla ragazzina, di cui non conosceva neppure l'esistenza fino a un attimo prima, per un periodo che Luke dovrà passare in carcere, nonostante si dichiari innocente dei crimini di cui è accusato. Lo scontroso Oren non è inizialmente intenzionato a prendersi in casa una ragazzina, ma ben presto è costretto a cedere. Fra Sarah e Leah nasce rapidamente una grande amicizia, mentre Oren si attiva per trovare la madre della ragazza. Grazie ad uno dei vicini di casa, di professione detective, l'uomo scopre che la nuora è anche lei una tossicodipendente. Appena rintracciata la donna Oren parte con Sarah, con l'intenzione di affidare la ragazzina a sua madre e liberarsi così di quel peso. Una volta raggiunta la madre però, ancora dipendente dalle droghe, Oren si rende conto di non poter lasciare sua nipote nelle mani di una tossicodipendente che conduce una vita miserevole, e decide di tenerla con sè. Nel frattempo Oren si sta avvicinando molto anche a Leah, con cui, complice la piccola Sarah, sta rapidamente nascendo una certa intesa.

