Manushi Chhillar / Chi è Miss Mondo 2017, l'indiana riporta il titolo nel suo paese dopo 17 anni

Manushi Chhillar, ecco chi è Miss Mondo 2017; l'indiana che ha riportato il titolo nel suo paese dopo 17 anni di distanza, ecco quanto è alta e cosa studia la donna più bella del globo.

19 novembre 2017

Manushi Chhillar, Miss Mondo 2017

Manushi Chhillar è la nuova Miss Mondo 2017. Indiana, studia medicina e, come avrete avuto modo di capire, dovrebbe essere la donna più bella dell’intero globo. Per quanto riguarda il celebre concorso di bellezza famoso in tutto il mondo, per l'India questa è la sesta volta che si porta a casa il premio: bel primato, non trovate? La finalissima ha avuto luogo ieri, sabato 18 novembre a Sanya City, in Cina. La notizia successivamente è stata diffusa dall'emittente Time Now e la patria della giovane ha accolto la lieta novella con gioia e tanta felicità, mettendo in piedi i primi festeggiamenti in onore della reginetta di bellezza incoronata da poche ore. Ma chi è la nuova Miss Mondo? Manushi Chhillar è giovanissima. Ha appena 20 anni e studia medicina. Prima di vincere questo ambito titolo è già stata eletta "Femina Miss India", vincendo il titolo nella kermesse del suo paese. Manushi è nata il 14 maggio 1997 nello Stato di Haryana. Lo scettro di Miss Mondo glielo ha passato Stephanie Del Valle, la portoricana che si è conquistata il titolo lo scorso anno.

Manushi Chhillar, Miss Mondo 2017

Manushi Chhillar divenendo la nuova Miss Mondo, riporta il premio all'India dopo 17 anni. L'ultima vincitrice del suo paese infatti, era stata Priyanka Chopra nel 2000. Dopo essere stata giudicata la donna più bella esistente in natura, la giovanissima si è commossa ed ha stretto in un abbraccio le altre ragazze sconfitte che concorrevano insieme a lei alla conquista dell'ambitissimo primato di bellezza. Poi le primissime dichiarazioni ufficiali: “Voglio ringraziare i miei genitori e tutti quelli che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo”. A colpire i giurati che hanno avuto modo di assistere e votare la competizione di beltà suprema, sono stati i 175 centimetri dell’indiana, oltre agli occhi di un castano molto intenso e il suo fisico che si avvicina molto all’assoluta perfezione umana. Chhillar è riuscita a staccare le candidate alla vittoria finale, giunte da ben 121 paesi diversi. In gara per l’ambito titolo, c’era anche la nostra Conny Notarstefano, che rappresentava l’Italia.

