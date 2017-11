Mara Venier/ Confessa le molestie sessuali: “Un politico mi portò a vedere i suoi quadri e...” (Non è l'Arena)

19 novembre 2017 Silvana Palazzo

Mara Venier a Non è l'Arena: l'attrice e conduttrice televisiva parlerà a Massimo Giletti delle molestie subite da un potente politico. Dopo le testimonianze di tante ragazze che la scorsa settimana avevano raccontato la loro esperienza nel mondo dello spettacolo, i riflettori si accendono oggi sul mondo della politica. Mara Venier sarà a La7 nel nuovo show domenicale per raccontare, per la prima volta, la sua esperienza. Uno dei volti più popolari e amati della televisione italiana è pronta ad estendere lo scandalo delle molestie coinvolgendo anche il mondo politico. “Se avessi dovuto denunciare tutti quelli che mi sono zompati addosso per provarci, avrei riempito le galere. Invece ho reagito, ho anche dato due ceffoni quando sono serviti, e me ne sono andata”, ha raccontato la presentatrice al settimanale Oggi. Stasera però è pronta a rivelare nuovi particolari che riguardano il mondo politico.

MARA VANIER DA GILETTI PER CONFESSARE LE MOLESTIE SUBITE

Un piccolo accenno Mara Venier lo aveva fatto al settimanale Oggi, svelando particolari agghiaccianti. “Una sera, circa 25 anni fa, con due amici e altre 10 persone andai a cena a casa di un politico molto importante - comincia a raccontare Mara Venier - A fine cena, mi dice: vieni a vedere i miei quadri? Io vado, vediamo 'sti quadri. Poi, quando torniamo in sala da pranzo scopro che gli altri, anche i miei due amici, sono andati via”. Per Mara Venier erano tutti d'accordo, sin dall'inizio. “Gli dissi: guarda che hai capito male, e me ne andai. Non ero arrabbiata con lui, che avevo messo a posto in un attimo, ma con gli amici che mi avevano tradita”. All'epoca Mara Venier era molto giovane, era infatti agli inizi della sua carriera: “Avevo difficoltà a lavorare e quel politico avrebbe potuto dare una svolta alla mia vita. Eppure andai via”. Quali altri particolari svelerà stasera a Non è l'Arena di Massimo Giletti?

